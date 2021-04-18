سعد الصغير بـ«30 وش» في رمضان

سعد الصغير متنكرا في كواليس برنامجه الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد غياب عن تقديم البرامج، عاد المطرب الشعبي المصري سعد الصغير ببرنامج جديد بعنوان «30 وش»، وهو من إنتاج وتنفيذ شركة «Craft Media» للمنتج الفني حمدي بدر، ويعرض حاليًّا على شبكة قنوات «ART».

وينتمي العمل إلى نوعية برامج المقالب، لكنها تختلف عن البرامج الأخرى التي تستضيف النجوم، فهذه المرة سيكون الجمهور الضحية لنشاهد بشكل مباشر ردود أفعال متنوعة بين الأكشن والكوميدي.

ولكي يقنع سعد الجمهور بالمقلب وحتى لا ينكشف أمره تنكر في 30 شخصية ما بين الهندي والكوري وحتى الأميركي والصيني والياباني، ويقدم في كل حلقة حكاية ومقلبًا جديدًا يخدع بها الجمهور.