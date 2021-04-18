هاشم الزروق: «أغرم المدينة العائمة».. مشروع شغف حاولت من خلاله إثراء الخرافة الليبية

السيناريست هاشم الزروق (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأ عرض المسلسل الليبي الجديد «أغرم المدينة العائمة» على قناة «218» ابتداء من أول أيام الشهر الكريم، في العاشرة مساءً بتوقيت ليبيا.

العمل مكون من 15 حلقة منفصلة، كل حلقة تحمل قصة جديدة وأسطورة مختلفة، بحسب تصريحات السيناريست هاشم الزروق لـ«بوابة الوسط»، الذي أوضح أن مسلسله الجديد «أغرم المدينة العائمة» هو مشروع شغف، حاول من خلاله استكمال وإثراء الخرافة الليبية القديمة بتقديم شخصيات خرافية جديدة وأحداث مختلفة عن باقي الأساطير، مضيفاً: «كما توجد بين ثنايا العمل عدد من القصص الاجتماعية والدرامية التي تطرح طريقة حياة سكان مدينة أغرم التاريخية».

وأشار إلى أنه «تم اختيار الثقافة التارقية لتجسيد العمل نظراً لثرائها بالتفاصيل المبهرة من ناحية الشكل والمضمون وطريقة الحياة المميزة، كما حاولنا تقديم صورة مختلفة بطريقة احترافية تتناسب مع الطرح الحديث للأعمال الفنية».

و«أغرم» هو الاسم القديم لمدينة غات بالجنوب الليبي، والتي استقبلت تصوير العمل بالكامل، وسُمّيت بـ«المدينة العائمة»؛ لمواجهتها السيول عبر الزمن، دون أي أضرار في بنائها، وبنيتها التحتية.

وتدور أحداث العمل في مدينة غات، ويتناول قضايا الطوارق وحياتهم ومعيشتهم وتنقّلاتهم داخل ليبيا، وفي منطقة الصحراء الكبرى، ويتحدث عن المدينة العائمة، وهي مدينة «أغرم»، حسب أسطورة الطوارق المعروفة.

وحول موضوع المسلسل يشير الزروق إلى أن الطوارق مكون مهم من مكونات ليبيا، بالإضافة إلى أن أسلوب حياتهم الساحر والمليء بالأحداث المميزة؛ يعتبر بيئة خصبة لأي طرح درامي، من حيث التفعيل والتجسيد البصري.

وكشف هاشم عن أن الصعوبة التي واجهته كانت في صنع عالم خاص موازٍ ومختلف، يسوده التشويق المبني على شخصيات تحمل صفات خاصة، وأفكاراً متفردةً تذكي جذوة الصراع القائم في هذا العالم.

وأعرب السيناريست الشاب عن سعادته بتطور الدراما الليبية أخيراً، مؤكداً أنها تمر بانتعاشة كبيرة، من حيث المضمون والطرح البصري.

مسلسل «أغرم المدينة العائمة» من بطولة أحمد إبراهيم وإبراهيم صنبو ومصطفى حمادي وياسمين الورفلي ونجاة عطية، ويشارك في البطولة الفنان التارقي ابطنة الشريف مع عدد من ضيوف الشرف، المسلسل من إنتاج شركة «رؤى» الإعلامية، ومن تصوير وإخراج بوبكر زين العابدين.

مشهد من مسلسل «أغرم المدينة العائمة» (خاص لـ بوابة الوسط)