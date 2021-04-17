نسخة ثلاثية الأبعاد من منحوتة «داوود» لميكيل أنجيلو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 03:58 مساء
صورة التقطت في فلورنسا، 14 أبريل 2021، فني يضع اللمسات الأخيرة على النسخة الرقمية الثلاثية الأبعاد لمنحوتة داوود (أ ف ب)

نهاية أبريل، سترسل إيطاليا نسخة بالحجم الطبيعي من «منحوتة داوود» (ديفيد) الشهيرة لميكيل أنجيلو، نفذت بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد، إلى معرض «إكسبو» العالمي.

ويقام المعرض في دبي من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وفق «فرانس برس».

وتولى تنفيذ «التوأم الرقمي» لتحفة ميكيل أنجيلو بووناروتي، المحفوظة في معرض أكاديمية فلورنسا، فريق من الفنيين من شركة «هيكزاغون إيطاليا» التي عهدت إليها جامعة فلورنسا بهذه المهمة الأولى من نوعها.

وأصبحت هذه العملية ممكنة من خلال استخدام أدوات متطورة أبرزها الماسح الضوئي المنظم «ستيريوسكان نيو» وجهاز المسح الليزري «ليكا أبسوليوت تراكر إي تي 960».

بعد القراءة الرقمية لقياسات التمثال المهيب الذي يبلغ ارتفاعه 5.20 متر، أتاحت الطابعات الثلاثية الأبعاد إعادة نحت «داوود» في كتلة من راتنج الأكريليك، كُلف بعد ذلك الحرفيون والمُرممون إعطاءها الشكل الأصلي للمنحوتة، وخصوصاً عن طريق تطبيق مسحوق الرخام.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن مدير «هيكزاغون إيطاليا» سيزاري كاساني قوله إن «المبادرة مثيرة للاهتمام من الناحية التكنولوجية ولكنها أيضاً وسيلة لتطبيق التقنيات التي عادة ما تكون مخصصة للقطاع الصناعي في مجال حماية الأعمال الفنية والبحث العلمي، مما يسهم في نشر التراث».

ويُعرض التمثال الذي يقل وزنه عن التمثال الأصلي بعشر مرات في الجناح الإيطالي في معرض «إكسبو»، ومن المتوقع أن يصل إلى دبي في السابع والعشرين من أبريل.

ويُعدّ «ديفيد» شعار عصر النهضة الإيطالية، ونحته ميكيل أنجيلو بين عامي 1501 و1504 في كتلة واحدة من رخام كرارا، ويمثل البطل التوراتي داوود وهو يستعد لمواجهة العملاق جالوت بمقلاعه. وغالباً ما يعتبر هذا التمثال مثالًا للجمال الذكري.

هل تتطابق النسخة مع الأصل؟ نقلت جريدة «إيل كورييري ديلا سيرا» عن مديرة معرض أكاديمية فلورنسا الألمانية سيسيلي هولبيرغ قولها: «لا أحد يستطيع أن يصل إلى تحقيق ذلك على الإطلاق، إذ لا يمكن لأي أداء أن يتمتع بالمشاعر التي نفذ بها العمل الأصلي». وفضلت أن تصفه بأنه «نموذج أصلي لن يكون قادراً أبداً على التطابق والاقتراب من الأصل، ولكنه سيكون رسوله».

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