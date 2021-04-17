السرطان ينهي مسيرة هيلين ماكروري نجمة «بيكي بلايندرز»

الممثلة البريطانية هيلين ماكروري إثر تلقيها الرتبة الإمبراطورية البريطانية من الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكينغهام في وسط لندن في 7 نوفمبر 2017 (أ ف ب)

أعلن داميان لويس وفاة زوجته الممثلة البريطانية، هيلين ماكروري، عن 52 عاما بسبب السرطان.

وقال الزوج عبر «تويتر»، الجمعة، إن الممثلة التي شاركت في أفلام سينمائية شهيرة بينها «سكاي فال» وسلسلة «هاري بوتر»، وبمسلسلات تلفزيونية بينها «بيكي بلايندرز»، توفيت.

وكتب: «بقلب محطم أعلن لكم أن المرأة الرائعة هيلين ماكروري توفيت بسلام في منزلها، بعد معركة بطولية ضد السرطان، محاطة بدفق من الحب من أصدقائها وعائلتها».

وأضاف: «كانت في موتها كما في حياتها، بلا خوف. كم نحبها يا الله وندرك كم نحن محظوظون لأنها كانت في حياتنا».

وبعد إطلاق مسيرتها في التلفزيون، ظهرت ماكروري للمرة الأولى في السينما عبر دور صغير في «إنترفيو ويذ ذي فامباير»، ثم جسّدت خصوصا دور نرسيسا مالفوي في آخر أفلام سلسلة هاري بوتر.

وبرزت الممثلة التي شاركت أيضا في فيلم «سكاي فال» من سلسلة جيمس بوند (2012)، عبر شخصية العمة بولي في مسلسل «بيكي بلايندرز» الذي يروي مغامرات عصابة عائلية في برمينغهام في منتصف القرن العشرين. وتزوجت داميان لويس سنة 2007 وأنجبت منه ولدين.