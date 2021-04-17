توقيع اتفاقية تعاون بين مصلحة الآثار و«القابضة للاتصالات»

احتفالية توقيع اتفاقية تعاون بين مصلحة الآثار الليبية والشركة القابضة للاتصالات (فيسبوك)

توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة

وقعت مصلحة الآثار والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشترك، برواق السراي الحمراء بالعاصمة طرابلس، بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان.

وشارك في حضور احتفالية مراسم التوقيع، الخميس، كل من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، ووزير الداخلية، خالد مازن، وعميد بلدية طرابلس، إبراهيم الخليفي، وفق صفحة وزارة الثقافة في «فيسبوك»، الجمعة.

ووقع الاتفاقية كل من رئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الشركات الوطنية الرائدة لمختلف المؤسسات والمصالح العامة، بما يسهم في أداء دورها في هذه المرحلة، حيث تنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على المساهمة في صيانة وتطوير المواقع الأثرية المختلفة في جميع المدن والمناطق الليبية.

احتفالية توقيع اتفاقية تعاون بين مصلحة الآثار الليبية والشركة القابضة للاتصالات (فيسبوك)