توقيع اتفاقية تعاون بين مصلحة الآثار و«القابضة للاتصالات»

توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
وقعت مصلحة الآثار والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مشترك، برواق السراي الحمراء بالعاصمة طرابلس، بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان.
وشارك في حضور احتفالية مراسم التوقيع، الخميس، كل من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، ووزير الداخلية، خالد مازن، وعميد بلدية طرابلس، إبراهيم الخليفي، وفق صفحة وزارة الثقافة في «فيسبوك»، الجمعة.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس مصلحة الآثار محمد الشكشوكي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الشركات الوطنية الرائدة لمختلف المؤسسات والمصالح العامة، بما يسهم في أداء دورها في هذه المرحلة، حيث تنص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على المساهمة في صيانة وتطوير المواقع الأثرية المختلفة في جميع المدن والمناطق الليبية.