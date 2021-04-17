غوستافو دوداميل مديراً موسيقياً لأوبرا باريس

غوستافو دوداميل يدير في الأول من يناير 2017 الحفلة الموسيقية التقليدية التي تقيمها أوركسترا فيينا الفلهارمونية في مطلع كل سنة (أ ف ب)

أعلنت دار أوبرا باريس، الجمعة، تعيين قائد الأوركسترا العالمي الشهير الفنزويلي، غوستافو دوداميل (40 عاماً) مديراً موسيقياً لها.

وسيتولى المايسترو منصبه في أغسطس لمدة ست سنوات، خلفاً للسويسري فيليب جوردان، على أن يبقى مديراً لأوركسترا لوس أنجليس الفيلهارمونية التي يديرها منذ العام 2009، وفق «فرانس برس».

ووصف مدير أوبرا باريس ألكسندر نيف الفنان الفنزويلي بأنه «رمز» و«قائد موسيقي ذو خبرة كبيرة»، معتبراً خلال مؤتمر صحفي عبر «زوم» من قصر غارنييه في باريس أنه «أكثر قادة الفرق الموسيقية موهبة ومكانةً في العالم».

أما دوداميل فأعرب عن تأثره الكبير وامتنانه لهذا التعيين في «هذه الدار الرائعة»، مؤكدًا أنه لم يتردد «للحظة في الموافقة» على العرض.

وقال: «بعد عام صعب، أشعر بمسؤولية عميقة تجاه هذا النوع الفني»، في إشارة إلى تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة الأوركسترالية.

وأمل المايسترو في أن تصبح الأوبرا «منصة للمستقبل» حتى «يشعر الجميع بأن هذه الدار تمثلهم». وأكد أن «الوصول إلى الموسيقى سيكون جزءاً لا يتجزأ» من مشروعه.

وأضاف أنه عازم على التعاون بشكل وثيق مع فرقة الباليه في أوبرا باريس، معلناً عن تصميم عرض راقص على وقع مقطوعة موسيقية من تلحين توماس أديس.