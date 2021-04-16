انفصال جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز رسميا

جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز في حفلة مت غالا في نيويورك في مايو 2018 (أ ف ب)

انفصلت المغنية جنيفر لوبيز عن لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز، رسميا، جسب ما أعلنا.

وقال النجمان الأميركيان في تصريح لبرنامج «توداي» الصباحي، عبر شبكة «إن بي سي» التلفزيونية: «أدركنا أننا أفضل كصديقين، ونأمل في أن نبقى كذلك»، وفق «فرانس برس».

وكانت وسائل إعلام أميركية عدة كشفت في 12 مارس أن لوبيز ورودريغيز فسخا خطوبتهما. وسارع الاثنان إلى نفي الخبر في اليوم، ووصفاه بأنه «غير دقيق»، موضحين أنهما يعملان «على بعض الأمور».

وكانت لوبيز (51 عاما) تتشارك حياتها مع رودريغيز (45 عاما) منذ مطلع 2017، وأعلنا خطوبتهما بعد سنتين. وكان من المقرر أن يتزوجا في صيف 2020، لكن الزفاف أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة «كوفيد-19».

وفي أغسطس، اشتريا معاً منزلا بقيمة قُدّرت بـ32.5 مليون دولار على جزيرة ستار آيلند الصناعية في ميامي.

وقال النجمان لبرنامج «توداي» الخميس: «سنواصل العمل معاً ودعم أحدنا الآخر في مشاريعنا وشؤوننا».

واستثمر نجم «نيويورك يانكيز» السابق والمغنية الأميركية المتحدرة من نيويورك معاً في أكثر من مشروع، أبرزها في شركة «غولي» المتخصصة في المكملات الغذائية.

ولجنيفر لوبيز ابن وابنة توأم في الثالثة عشرة من زوجها السابق بين 2004 و2014 المغني مارك أنتوني. أما رودريغيز فهو أب لابنتين تبلغ إحداهما 12 عاماً والثانية 16 عاماً، من زوجته السابقة بين 2002 و2008 سينثيا سكورتيس.

وقال الخطيبان السابقان: «نتمنى الأفضل لأنفسنا ولأبنائنا». وأضافا: «شكرا لكل الذين عبروا لنا عن دعمهم وتعاطفهم».