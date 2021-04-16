مصور دنماركي يفوز بجائزة «وورلد برس فوتو»

المصور الدنماركي مادس نيسن (يسار) خلال مؤتمر صحافي بعد فوزه بجائزة صورة العام في مسابقة وورلد برس فوتو للتصوير الصحافي في أمستردام في 12 فبراير 2015 (أ ف ب)

أعلنت «وورلد برس فوتو» فوز مصور دنماركي، الخميس، بجائزتها للعام 2021، عن صورة لامرأة مسنّة تعانق ممرضة تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق من «كوفيد-19» في البرازيل.

وتجسّد صورة مادس نيسن الفائز بالجائزة الرئيسية في مسابقة «وورلد برس فوتو» للتصوير الصحفي، أول عناق بعد خمسة أشهر لامرأة تبلع 85 عاما في دار للمسنين في ساو باولو في أغسطس 2020، وفق «فرانس برس».

بعد عزلة طويلة بسبب جائحة «كوفيد-19»، عانقت السيدة المسنة ممرضة تلف نفسها بغطاء بلاستيكي واق من فيروس «كورونا».

وقال العضو في لجنة «وورلد برس فوتو» كيفن وي لي إن «هذه الصورة التي ترمز لكوفيد-19 تخلّد اللحظة الأروع في حياتنا، في كل مكان»، وفق بيان اللجنة.

ورأى أن الصورة التي تجسد في آن معا «الضعف والانسلاخ والبقاء»، وترمز أيضا إلى «الأمل».

مادس نيسن

أوضح صاحب الصورة الفائزة، المصوّر مادس نيسن لجريدة «بوليتيكن» الدنماركية: «هذا يمثل لي قصة أمل وحب في اللحظات الأصعب».

نال المصوّر الدنماركي أيضا الجائزة الأولى «للصورة المفردة» في فئة «الأخبار العامة».

وكان نيسن المقيم في كوبنهاغن فاز بجائزة «وورلد برس فوتو» في 2015 عن صورة لشخصين مثليين في روسيا.

وتروي السلسلة الفائزة هذا العام في فئة أفضل قصة مصورة للعام، وهي جائزة جديدة بدأ توزيعها في 2019، قصص حب طاولتها شظايا النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي للمصور الإيطالي أنتونيو فاتشيلونغو من «غيتي ريبورتاج».

أما إرنستو بينافيديس، وهو مصوّر مستقل مقيم في ليما يعمل مع وكالة فرانس برس، فنال الجائزة الثانية في فئة صور الأخبار العاجلة، عن سلسلة صور التُقطت خلال تظاهرات ضد عزل رئيس البيرو السابق مارتن فيزكارا في نوفمبر.

وأُرسلت أكثر من 74 ألف صورة من نحو 4300 مصور من العالم إلى المسابقة، و45 منها رُشحت من أعضاء لجنة التحكيم، وفق منظمي «وورلد برس فوتو» التي توزع جوائزها في أمستردام.

وأقيمت حفلة توزيع الجوائز هذا العام عبر الإنترنت بسبب القيود المتصلة بجائحة «كوفيد-19».

وكان مصور وكالة «فرانس برس» ياسويوشي شيبا حصد جائزة «صورة العام» في «وورلد برس فوتو» سنة 2020، عن صورة شاب يلقي قصيدة بين المتظاهرين في السودان.