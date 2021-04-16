مهندسون مصريون يعيدون بناء جامع «تاريخي» بالموصل

مسجد النوري المتضرر من القصف العام 2017 في الموصل (أ ف ب)

أعلنت منظمة اليونسكو، الخميس، فوز ثمانية مهندسين معماريين مصريين، بمسابقة دولية لإعادة بناء مجمع جامع النوري التاريخي في الموصل بالعراق.

ولحقت أضرار جسيمة بالمجمع، خلال معارك استعادة مدينة الموصل العام 2017، وتشكل إعادة إعمار المسجد جزءًا من مشروع المنظمة لإحياء المدينة القديمة، حسب «فرانس برس».

والمسجد الذي بني في القرن الثاني عشر والمعروف بمنارته الحدباء، تضرر كثيرا خلال المعارك المدمرة بين القوات الأميركية والعراقية وتنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يحتل الموصل.

اختير المشروع الفائز تحت عنوان «حوار الأروقة» من بين 123 تصميما.

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إن «إعادة إعمار مجمع جامع النوري، وهو أحد المعالم التاريخيّة المُتأصّلة في نسيج مدينة الموصل وتاريخها، ستترك بصمة بارزة ضمن الجهود المبذولة للدفع بعجلة تحقيق المصالحة والتلاحم الاجتماعي في المدينة التي مزقت الحرب أوصالها».

وأضافت: «تُحفّز مواقع التراث والمعالم التاريخية شعور الناس بالانتماء وبالمجتمع وبالهوية، وتضطلع بدور أساسي في إحياء روح الموصل خصوصاً والعراق عموماً» كما ورد على موقع «اليونسكو».

المشروع الذي يفترض أن يبدأ في أواخر الخريف يهدف إلى «إعادة بناء قاعة الصلاة التاريخية في جامع النوري وتحقيق الانسجام بين أركان المجمع وهو أكبر مكان عام في مدينة الموصل القديمة، ومحيطه الحضري، وذلك من خلال استحداث أماكن عامة مفتوحة ذات خمسة مداخل تربطها بالشوارع المحيطة بها» بحسب «اليونسكو».

أطلقت المنظمة المسابقة في نوفمبر 2020 بالتنسيق مع وزارة الثقافة العراقية وديوان الوقف السني العراقي بدعم من الإمارات العربية المتحدة.

وهي ضمن مشروع اليونسكو «إحياء روح الموصل» الهادف إلى إعادة إحياء المدينة القديمة وحياتها الثقافية وتعزيز نظامها التعليمي.