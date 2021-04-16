أحمد سعد يكشف كواليس تقديمه أغاني «الاختيار 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 10:13 صباحا
أحمد سعد (الإنترنت)

أعرب الفنان المصري أحمد سعد عن سعادته بترشيحه لغناء تتر مسلسل «الاختيار 2»، الذي يلعب بطولته النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، لافتا إلى أنه شرف كبير لأي فنان المشاركة في هذه الملحمة الوطنية، على حد تعبيره.

وتابع سعد: «غنائي في العمل ليس مجرد عمل أقدمه لكنه شعور بكل شهيد»، مؤكدًا أنه يغني لأبطال حقيقيين لا لقصص أسطورية، لذا فالكلمات كانت تخرج من القلب، وأعاد الأغنية أكثر من مرة لتخرج بهذا الشكل، وهو ما أظهر صدى واسعا من قبل الجمهور عند طرح الأغنية الخاصة بالمسلسل على مستوى ردود الأفعال التي كانت مبهرة بالنسبة إليه.

وكشف أحمد أنه يقدم أغاني أخرى في «الاختيار» سيتم الإفصاح عن تفاصيلها خلال الحلقات المقبلة، مشيرا إلى أن محمد منير يقدم هو الآخر عملين غنائيين خلال حلقات العمل، وهذا أمر يشرفه بشكل كبير لأنه اشترك معه في تقديم أغاني هذا العمل المميز، الذي يشاهده الملايين في مصر وخارجها.

وعن مشاركته في برنامج رامز جلال «رامز عقله طار»، الذي ظهر في أولى حلقاته، قال: «لم أكن أعلم بأن هذا البرنامج يخص مقلب رامز، فأنا سافرت للسعودية من أجل المشاركة في موسم الرياض الترفيهي، وجاءتني الدعوة من الهيئة بشكل رسمي، وهو ما جعلني لا أتخيل أن يكون برنامجا لرامز، الذي أضحكني كثيرًا ردود الأفعال عليه عند عرض الحلقة».

وحول رأيه عن مشاركه شقيقه الفنان عمرو سعد في مسلسل «ملوك الجدعنة» قال: «العمل أبهرني وأسعدني كثيرًا أداء عمرو الذي أصبح متطورا ومختلفا، وهناك كيمياء واضحة تجمعه مع مصطفى شعبان، فالعمل أظهر صداقة واضحة بينهما وجدعنة كبيرة فكرتني بأغنية بحبك يا صاحبي التي كانت وش الخير علي ومن أكثر الأعمال الناجحة في حياتي المهنية».

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