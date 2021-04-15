مقاضاة نحّات في فرنسا لاستلهامه شخصية «تان تان» في تماثيله

لعبة منفوخة على شكل شخصية «تان تان» خلال مسيرة ضمن مهرجان القصص المصورة في بروكسل، 6 سبتمبر 2014 (أ ف ب)

تسعى محامية الفنان التشكيلي الفرنسي بيبون، الخميس، أمام محكمة مارسيليا (جنوب فرنسا) إلى زرع الشك في كون الفنان البلجيكي إيرجيه المبتكر الفعلي لشخصية روايات «تان تان» المصوّرة الشهيرة، في إطار الدعوى المرفوعة على موكلها بتهمة «التقليد» من شركة «مولانسار» التي تدير أعمال المصمم البلجيكي.

وقال بيبون (واسمه الأصلي كريستوف تيكسييه) عشية النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال إيرجيه التجارية إن «اتهام الفنان بالغش والنسخ هو أسوأ» ما يمكن أن يحصل له، وفق «فرانس برس».

وتتهم أرملة إيرجيه ووريثته الشرعية فاني فلامينك وشركة «مولانسار» النحات بيبون بتنفيذ نحو 90 تمثالًا نصفيا لشخصية «تان تان» بمادة الراتنج.

وتطالب الشركة الفنان بنحو 200 ألف يورو كتعويضات عطل وضرر، وتقاضي كذلك المعرض الباريسي الذي عرض هذه التماثيل البالغ طولها ما بين 30 سنتيمترا و2.10 متر.

وانتقد بيبون موقف الشركة القاسي، علما أنه يصنع أيضا تماثيل لشخصيات أخرى مرتبطة بالطفولة كسنوبي وميكي و«بابا سنفور». وقال إن الفنانين «يستلهم بعضهم من بعض، فلا أحد يقول مثلاً إن بيكاسو انتحل الفن الأفريقي».

أما وكيلته مي دلفين كو فتذهب إلى أبعد من ذلك وتسأل: «هل كان إيرجيه حقا هو من ابتكر شخصية تان تان؟».

الناشر التاريخي

وأشارت المحامية إلى أن الرسام الفرنسي بنجامان رابييه كان قد نشر في ألبوم العام 1898 قصص «تان تان لوتان»، وهو شخصية تشبه «تان تان» اسما وشكلا، إذ يرتدي سروال الغولف وفي شعره نفخة. وأضافت أن «المطالبة بحقوق التأليف والنشر لشخصية ما، تسلتزم أن يكون العمل أصليا حتى تتم حمايته».

وأشارت إلى أن شركة «مولانسار» لا تملك «أي حقوق نشر أو حقوق مشتقة»، على عكس الناشر التاريخي «كاسترمان» الذي لم يقاضِ الفنان الفرنسي.

وفي مايو 2019، حكم على المصمم الفرنسي باسكال سومون بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ وسنتين تحت المراقبة بتهمة تزوير أعمال لإيرجيه. كما ألزم دفع 32 ألف يورو كتعويض للشركة البلجيكية وفاني فلامينك، صاحبة الحقوق منذ وفاة إيرجيه العام 1983.

وفي العام 2011، فرضت «مولانسار» على صاحب مطعم بلجيكي إزالة الأشياء المستوحاة من عالم «تان تان» من واجهة مطعمه.

ويصدر القضاء الفرنسي في 10 مايو حكما في دعوى «مولانسار» على الفنان البريتوني كزافييه مارابوط بتهمة التقليد وانتهاك حقوق إيرجيه المعنوية لاستخدامه «تان تان» -من دون موافقة المستفيدين- في عالم الرسام الأميركي إدوارد هوبر.