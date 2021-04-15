ميك جاغر يطرح مع ديف غرول أغنية عن الخروج من الحجر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 01:03 مساء
صورة من الأرشيف للمغني البريطاني ميك جاغر (أ ف ب)

أصدر المغني البريطاني ميك جاغر مع قائد فرقة «فو فايترز» ديف غرول أغنية جديدة بعنوان «إيزي سليزي» تتناول على وقع موسيقى يغلب عليها الغيتار التغييرات الجذرية التي أحدثتها جائحة «كوفيد-19»، آملا في أن تُطوى هذه الصفحة قريبا، ويحتفي فيها بالخروج من بين «جدران سجن» الحجر الصحي.

وتتوافر «إيزي سليزي» على موقع «يوتيوب» والشبكات الاجتماعية، وهي تسخر من الاجتماعات عبر تطبيق «زوم»، وتتناول الحرمان ومقاطع الفيديو عبر تطبيق «تيك توك»، وتتطرق مثلا إلى الطبخ تفاديا للملل بين جدران السجن المنزلي.

ويسخر مغني «رولينغ ستونز» من المؤامرات والتخيلات حول اللقاح، بعبارات من مثل «بيل غيتس في دمي» و«الأرض مسطحة وباردة»، وينتقد أيضا تأخر وصول الجرعة الثانية. ومن كلمات الأغنية «قريبا كل ذلك سيصبح مجرد ذكرى ينبغي التفكير في نسيانها».

وأعرب ميك جاغر (77 عاما) في بيان عن سعادته بالتعاون مع ديف غرول. وقال: «إنها أغنية كتبتها عن الخروج من الحجر بتفاؤل نحن في أمسّ الحاجة إليه».

وقال غرول (52 عاما)، عازف الطبول الأميركي السابق في فرقة «نيرفانا»، إن تسجيله هذه الأغنية مع السير ميك جاغر: «أبعد من الحلم الذي أصبح حقيقة». ووصف «إيزي سليزي» بأنها «أغنية الصيف بلا شك!».

وتتناقض هذه الأغنية مع ثلاث أغنيات أصدرها مغني الروك فان موريسون في سبتمبر الفائت، وانتقد فيها الحجر معتبرا أنه قاتل للحرية واتهم العلماء بـ«اختراع حقائق ملتوية».

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