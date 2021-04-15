مي سليم: «شوق» في «لحم غزال» أتعبتني وأثرت عليّ نفسيا

الفنانة المصرية مي سليم (أرشيفية: الإنترنت)

بين الماضي والحاضر والمستقبل، وضمن أجواء يغلب عليها الطابع الشعبي؛ حيث تدور معظم أحداثه، تتقاطع أحداث الدراما الاجتماعية «لحم غزال» التي تُعرض حصرياً خلال شهر رمضان على «MBC مصر».

وتجّسد الفنانة مي سليم شخصية «شوق»، وتصفها قائلة: «استمتعت جداً بالعمل وبتأدية دور شوق، فهذه الشخصية جديدة عليّ». وتضيف: «أشفق على شوق لأنها تعاني كثيرا وهذا الذي سيلمسه المشاهد خلال الأحداث، لذا شعرتُ بالإرهاق وتعاطفتُ مع الدور وعشته لدرجة الاكتئاب خلال التصوير، وأعتبرها من الشخصيات النادرة التي أثّرت عليّ من الناحية النفسية». وتشرح مي بعض تلك الأسباب: «تمرّ شوق بمراحل صعبة جداً، فهناك تنقلات حادّة في تركيبة الشخصية إلى جانب مَشاهد مؤثرة جداً، كتلك التي تجمع بين الأم وابنها، وأخرى بين الأصدقاء. وعلى الرغم من التوتر والتعب، استمتعت بتأدية الدور وأتمنى أن يصل إلى الناس».

وعن تعاونها مع النجمة غادة عبدالرازق توضح مي: «أقدم مع غادة دور شقيقتيْن في العمل، لذا فقد انعكس ذلك على الواقع حيث أصبحنا كشقيقتين فعلاً». وتضيف: «غادة عبدالرازق ممثلة كبيرة، تتميز بأنها تغمر الممثل الذي يقف أمامها بالعاطفة وتمنحه شعوراً بالراحة والثقة.. وعندما نعمل مع ممثل متألق ومجتهد على هذا النحو فإن طاقته الإيجابية تنعكس على كل من حوله، لذا فقد كنّا خلال التصوير نقدّم أفضل ما لدينا». وتختم مي بالإعراب عن سعادتها بالعمل مع المخرج محمد أسامة مثنية على مجهوده الكبير ومتابعته لأدق التفاصيل.

مسلسل «لحم غزال» من بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.