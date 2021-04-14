بالفيديو: هاني شاكر يطرح دعاء «يا رب يا رحمن» بمناسبة رمضان

هاني شاكر والملحنة حنين علي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان المصري هاني شاكر دعاء دينيًا جديداً تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك يحمل عنوان «يا رب يا رحمن» من كلمات الشاعر محمد الجبالي، وألحان حنين علي، وتوزيع محمد حمدي رؤوف.

ويقول مطلع الدعاء:

أدعوك يا ربي

يا خالق الأكوان

اهدينا.. قوينا

م الشر نجينا

يا رب يا رحمن

يا حنان يا منان

يا رب يا واحد

عاملنا بالإحسان

وعرض الدعاء على الفضائية المصرية، وقناة اقرأ الفضائية، ومن المنتظر عرضه على العديد من القنوات المصرية.

يُشار إلى أن الملحنة حنين علي تعاونت رمضان الماضي مع الفنان علي الحجار؛ حيث لحنت له دعاء «طرقت بابك» الذي تمت إذاعته في معظم القنوات، والإذاعات العربية والمصرية محققاً نجاحاً كبيراً، كما لحنت الأغنية الوطنية «بكره جاي ليا» للفنانة فاطمة عيد بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، والتي تخطت نصف مليون مشاهدة فور طرحها على «يوتيوب».