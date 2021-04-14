مشهد اغتصاب سهر الصايغ في «الطاووس» يحقق مليون مشاهدة

الممثلة المصرية سهر الصايغ (خاص لـ بوابة الوسط)

تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل «الطاووس» بطولة الفنان السوري جمال سليمان، «تريند» مؤشر البحث غوغل، بعد تصاعد الأحداث بشكل مثير، أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها «أمينة»، التي تقدمها الفنانة سهر الصايغ، على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ.

وحقق مشهد تعرض سهر الصايغ للاغتصاب على يد مجموعة من الشباب من أبناء أصحاب النفوذ مليون مشاهدة، في ظل حرص المخرج رؤوف عبدالعزيز على تقديم هذا المشهد بشكل محترم وذكي. كما أبهرت سهر الجمهور بأداء شخصية «أمينة» بشكل جيد.

وأبرزت الحلقة مدى المعاناة التي تتعرض لها شخصية «أمينة»، الفتاة التي تعمل في النظافة من أجل الإنفاق على والدها الذي لا يعمل وشقيقتها التي انفصلت عن زوجها، فضلاً عن الإنفاق على تعليمها وحصولها على الشهادة الجامعية، لكنها في حاجة إلى المال من أجل دفع مصاريف حصولها على الشهادة، مما تضطر إلى الذهاب إلى الساحل الشمالي، للعمل في النظافة داخل إحدى الحفلات من أجل الحصول على المال، مما يجعلها تتعرض لعملية اغتصاب من أصحاب نفوذ، بعدما يشاهدها أحدهم ويخطف الهاتف الخاص بها ثم يضع لها المخدر في العصير ويصطحبها هو وأصدقاؤه إلى غرفة النوم، وهناك تقع واقعة الاغتصاب من قبل هؤلاء الشباب.

مسلسل «الطاووس»، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هبة عبدالغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مشهد سهر الصايغ في «الطاووس» على مواقع التواصل (فيسبوك)