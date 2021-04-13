هيفاء وهبي ضيفة أول أيام رمضان في «خمس نجوم»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 03:03 مساء
بوستر برنامج «خمس نجوم» (خاص لـ بوابة الوسط)

في أول أيام شهر رمضان المبارك يستضيف برنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم»، الذي تعرضه قناة «MBC مصر» في تمام التاسعة مساءً، النجمة هيفاء وهبي في حلقة مميزة وغير تقليدية، حيث تتعرض للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معًا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي، حيث يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

يُعرض برنامج «خمس نجوم» على «MBC مصر» يوميا في رمضان.

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