متحف متروبوليتان: حفلة «ميت غالا» على دفعتين

آنا وينتور في حفلة «ميت غالا» بنيويورك، 6 مايو 2019 (أ ف ب)

أعلن متحف متروبوليتان في نيويورك، الإثنين، في بيان أن حفلة «ميت غالا» السنوية ستُقام على مرحلتين، في 13 سبتمبر ثم في الثاني من مايو 2022.

وسيقام الجزء الأول من هذه الحفلة التي تجمع بعضا من أبرز المشاهير في إطار موضوع مرتبط بالمعرض الخاص بالموضة في متحف «متروبوليتان»، بنسق «حميمي أكثر» مع التزام «القواعد الصحية» التي ستكون مطبقة في موعد الحدث في سبتمبر، قبل أن تعود إلى شكلها الاعتيادي في ربيع العام المقبل، وفق «فرانس برس».

وفي العادة، تقام حفلة «ميت غالا» في مطلع مايو، لكنها ألغيت في 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19».

ويُنظم الحدث تقليدًا لتمويل مؤسسة «كاستم إنستيتيوت» التابعة لمتحف «متروبوليتان» والمخصصة للموضة مع ميزانية مستقلة عن المتحف.

وكانت الصحفية الشهيرة الناشطة في مجال الموضة آنا وينتور، العضو في مجلس إدارة «كاستم إنستيتيوت»، قد تسلمت إدارة هذا الحدث منذ أواسط التسعينات وأدخلت عليه تحولات كثيرة.

وبعدما كان مخصصا للنخبة في نيويورك، انفتح الحفل السنوي الشهير على عالم الاستعراض وبات يستضيف عارضات أزياء ونجوما في التمثيل والغناء وحتى في تلفزيون الواقع، على غرار الأخوات كارداشيان.

وجعلت وينتور، وهي رئيسة تحرير مجلة الموضة الشهيرة «فوغ»، من هذه الحفلة حدثا بارزا في أوساط المشاهير يتناسب مع متطلبات عصر الشبكات الاجتماعية وتعميم الموضة على فئات المجتمع المختلفة، لدرجة أنه بات ينافس «الأوسكار».

كذلك يشكل حفل «ميت غالا» في العادة انطلاق المعرض السنوي لمعهد «كاستم إنستيتيوت».

واختار المتحف هذه السنة، تنظيم معرض بجزئين، الأول ينطلق في سبتمبر والثاني في مايو 2022. ويقام الجزء الأول بعنوان «إن أميركا: إيه ليكسيكون أوف فاشن» (في أميركا: معجم للموضة) بين 18 سبتمبر 2021 و5 سبتمبر 2022، وهو سيحتفل بذكرى 75 عاما على افتتاح «كاستم إنستيتيوت» كما «سيستكشف مفردات الموضة المعاصرة»، وفق بيان الإثنين.

أما الجزء الثاني فسيقام بين 5 مايو 2022 و5 سبتمبر من العام عينه، بعنوان «إن أميركا: أن أنتثولوجي أوف فاشن» («في أميركا: أنثولوجيا للموضة). وسيغوص في «تطور الموضة الأميركية».