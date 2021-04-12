أصالة تهدي محمد مشيش ودينا الشربيني تتر «قصر النيل»

أصالة على بوستر مسلسل «قصر النيل» (خاص لـ بوابة الوسط)

أهدت الفنانة السورية أصالة أسرة مسلسل «قصر النيل» أغنية تتر العمل، وتحديدًا صديقيها منتج العمل محمد مشيش وبطلته دينا الشربيني.

وانتهت أصالة بالفعل من تسجيل الأغنية، وهي بعنوان «ما بنقدرش» كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أمين بو حافة.

«قصر النيل» للمنتج محمد مشيش من إنتاج «I productions» وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وسيتم عرض العمل عبر قنوات «MBC مصر» و«mbc دراما» ومنصة «شاهد».

العمل تعاون جديد بين دينا والمنتج محمد مشيش بعد «غراند أوتيل» و«زي الشمس» و«لعبة النسيان» وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي، سامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة ومراحل حل لغزها.