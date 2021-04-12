بدء عرض «لحم غزال» و«خلي بالك من زيزي» على «MBC مصر» الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أبريل 2021, 02:10 مساء
بوستر مسلسل «لحم غزال» (خاص لـ بوابة الوسط)

تبدأ شبكة قنوات «MBC مصر»، الإثنين، عرض جانب من مُسلسلاتها وبرامجها.

تبدأ خريطة المُسلسلات التي ستعرض، الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمُسلسل «لحم غزال» مع غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وفي تمام التاسعة مساء تعرض «MBC مصر»، برنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم» مع غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، والذي يستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم؛ حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة.

وتعرض القناة في التاسعة والنصف مساءً المُسلسل الكوميدي الاجتماعي «خلي بالك من زيزي» مع أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، وسلوى محمد علي، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

ويواصل الإعلامي عمرو أديب تقديم برنامج «الحكاية مع عمرو أديب» في تمام العاشرة مساء.

بوستر مسلسل «خلي بالك من زيزي» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خمس إصابات «كورونا» تضرب الأهلي بنغازي قبل الخسارة بثلاثية أمام أورلاندو بيراتس
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يعزز صدارته والاتحاد المصراتي والسويحلي يحصدان 3 نقاط
رياضة محلية
آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا» في العالم.. 2.93 مليون وفاة منذ ظهور المرض
دولى
الثلاثاء.. غرة رمضان في مصر والسعودية وقطر
عربى
صدور رواية «منسية» للراحل أحمد إبراهيم الفقيه
ثقافة وفن
رجل الأزمات - الذكرى الأولى لرحيل دكتور محمود جبريل
فيديو
«الجنة الخضراء» مشروع ناشئ يفتح صفحة الزراعة المائية في ليبيا
ليبيا
بالصور: الدبيبة والزناتي يتلقيان لقاح «كورونا»
ليبيا
قبل حلول رمضان.. تنوعت الأسباب والنتيجة ارتفاع الأسعار
ليبيا
اللجنة القانونية تتفق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات
ليبيا
جريدة «الوسط»: إنزال أوروبي خلف الخطوط الروسية التركية في ليبيا
ليبيا
ثمانية أعضاء من الكونغرس يدعون إدارة بايدن إلى ممارسة النفوذ اللازم لإجبار ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عمليات التجميل.. تحسين الشكل أم مواجهة الموت؟