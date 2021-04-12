بدء عرض «لحم غزال» و«خلي بالك من زيزي» على «MBC مصر» الإثنين

بوستر مسلسل «لحم غزال» (خاص لـ بوابة الوسط)

تبدأ شبكة قنوات «MBC مصر»، الإثنين، عرض جانب من مُسلسلاتها وبرامجها.

تبدأ خريطة المُسلسلات التي ستعرض، الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمُسلسل «لحم غزال» مع غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وفي تمام التاسعة مساء تعرض «MBC مصر»، برنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم» مع غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، والذي يستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم؛ حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة.

وتعرض القناة في التاسعة والنصف مساءً المُسلسل الكوميدي الاجتماعي «خلي بالك من زيزي» مع أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، وسلوى محمد علي، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

ويواصل الإعلامي عمرو أديب تقديم برنامج «الحكاية مع عمرو أديب» في تمام العاشرة مساء.

بوستر مسلسل «خلي بالك من زيزي» (خاص لـ بوابة الوسط)