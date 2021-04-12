نور بطلة «ضل راجل» ومقدمة برنامج «خمس نجوم» في رمضان

الفنانة اللبنانية نور (أرشيفية: الإنترنت)

تشارك النجمة نور اللبنانية في بطولة مسلسل «ضل راجل» أمام النجم ياسر جلال، كما تشارك لأول مرة في تقديم برنامج مقالب بعنوان «خمس نجوم»، مع كل من غادة عادل، مصطفى قمر، كريم فهمي ومحمد الشرنوبي.

ويُعد «ضل راجل» التعاون الثاني بين نور وياسر جلال بعد لقائهما الأول في مسلسل «رحيم» الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2018. ومسلسل «ضل راجل» من إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي (تامر مرسي)، ويشارك في بطولته كل من نرمين الفقي، محمود عبد المغني، رنا رئيس، أحمد حلاوة وإنعام سالوسة.

تدور أحداث المسلسل حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد إصابة ابنته شهد، وتقوم نور بدور الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد المساعدة لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

لفتت الممثلة اللبنانية نور إليها أنظار الجمهور مع أول دور لها في فيلم «شورت وفانلة وكاب» (2000) الذي أكسبها اسم الشهرة نور اللبنانية، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة، مثل «أصحاب ولّا بيزنس» (2001)، «ظرف طارق» و«مطب صناعي» و«الرهينة» (2006)، و«ملاكي إسكندرية» (2005)، و«العميل 1001» (2006)، و«الإكسلانس» (2014)، و«رحيم» (2018).