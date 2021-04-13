المغربية هند زيادي تستذكر عمالقة الفن في «يا حب»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 10:09 صباحا
المطربة المغربية هند زيادي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت الفنانة المغربية هند زيادي أغنية منفردة جديدة اختارتها من اللون الرومانسي ذي الطابع الموسيقي الشرقي، أطلقت عليها عنوان «يا حب»، تعاونت بها في كتابة العمل مع سمير المجاري وفي الألحان مع رضوان ديري ومن توزيع رشيد محمد علي، وإنتاج الشركة المغربية «آرت توجور» وتحت إشراف ومتابعة مدير أعمالها المنتج أمين أحرميم.

وأطلقت هند زيادي الأغنية مصورة فيديو كليب من إخراج المخرج زاكي ضمن سيناريو ذي طابع قديم ذهبت به إلى عالم الزمن القديم، استذكرت به عمالقة الفن ضمن صور مرسومة رافقتها في جميع لقطات الكليب، كالفنانة فيروز والفنانتين الراحلتين أم كلثوم وصباح.

وأعربت هند عن سعادتها بهذا العمل الذي أبرز إمكانات صوتها ومهارتها في غناء هذا النوع من الأغنيات الرومانسية التي تحتاج عملية التمكن، وقالت: «أحببت العمل ككل من أول ما أسمعوني إياه، وسجلته بثقة كبيرة وحب؛ لأنه يحمل نوع موسيقي شرقي أحبه وأميل له»، شاكرة جميع أفراد فريق العمل من شاعر وملحن وموزع ومنتج على هذا المجهود الذي يصب في مصلحة العمل وانتشاره.

وطرح الفيديو كليب «يا حب» من خلال قناة هند زيادي الرسمية على «يوتيوب»، إلى جانب الفضائيات المغربية والعربية.

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