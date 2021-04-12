«طيّح سـعدك.. وأخواتها» يكشف دُرر اللهجة الليبية

صدر حديثًا عن دار الرواد للنشر والطباعة والتوزيع «طيّح سـعدك.. وأخواتها»، وهو من تأليف فريدة الحجاجي، والغلاف للفنان الساخر محمد الزواوي.

وتقول الكاتبة: «يحمل الكتاب عنوانًا مستفزًا ومثيرًا يجعلك تقف أمامه متعجبًا مندهشًا ومتحيّرًا، قد يلفّك الصمت لبرهة قصيرة ثم تتبعه بابتسامة مترددة بل ربما تجد نفسك تنفجر ضاحكًا دون أن تعي السبب، ثم تتمالك نفسك سريعًا وتعود من جديد متجهمًا وقورًا ومستنكرًا؛ لينتهي الموقف بوقوعك فريسة فضول جامح لمعرفة محتوياته».

وتجذبك تفاصيل غلاف الكتاب وتزيد من رغبتك في سبر أغواره فتسرع في تقليب صفحاته، لكن بمجرد أن تبدأ في قراءة أول سطور منه تجده يأخذك في رحلة ليست كأي رحلة، يغوص بك الى الاعماق لتكتشف دُرر اللهجة الليبية في طرح مشوق بسيط وممتع، لترى بعينيك الإبداعات التي تحملها لهجتنا العامية، وباسلوبه السهل الممتنع -مع سرد سلس لا يخلو من فكاهة- تجده يسخر أحيانًا من بعض سلوكياتنا وتصرفاتنا المرتبطة بـ(أقوالنا).

خلال رحلتك معه يزودك الكتاب بكم وفير من المعلومات الغائبة عنك، ويذكّرك بكلمات وتعبيرات نسيتها أو ربما تناسيتها لكنها بقيت مخزنة في ركن ما من ذاكرتك، وبمجرد أن تتجول بين سطوره تتذكرها وتفرح بها، وكأنها كانت ضائعة وعادت إليك من جديد، وتفطن إلى أنك يوميًّا تستعمل العديد من مفردات ومصطلحات لهجتنا الجميلة دون أن تدرك مدى رونقها وعمق معانيها.

كتاب ينتمي إليك

كل ما امتدت رحلتك في أحضانه تكتشف أنك في الواقع جزءًا منه وبأنك موجود بالفعل على صفحاته، تارة يتحدث إليك ويسامرك.. وتارة أخرى يضحكك ويسلّيك، ثم دون أن تشعر تجده «يجري بك»؛ ليجعلك تضحك على نفسك بنفسك، وبذكاء وخفة ولطافة يعيد الابتسامة إلى شفتيك بعد أن يثير غيظك واستفزازك، ثم تراه يعود ليلمس مشاعرك وعواطفك بالرومانسيات الليبية من خلال أبيات منتقاة من الشعر الشعبي الليبي تزيّنت بها صفحاته، وفق ما قالت الكاتبة على صفحتها في «فيسبوك».

«طيّح سعدك.. وأخواتها» كتاب ينتمي إليك وتنتمي إليه.

ويؤكد بعض المختصين أن هذا الكتاب يؤسس لمدرسة جديدة في الإنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية، ويعتبره البعض الآخر بحثًا لغويًّا اجتماعيًّا بامتياز ومشروعًا مهمًا يوثّق اللهجة الليبية المعرضة للتلاشي إثر دخول لهجات أخرى عليها؛ ليكون عاملًا مهمًا في إعادة اكتشاف الهوية الليبية من خلال اللهجة وبالتالي التمسك بها والمحافظة على تميّزها وخصوصيتها.. وأيضًا على جمالها.

ويبقى التساؤل: «هل كلامنا يعكس طريقة تفكيرنا أم أن تفكيرنا هو انعكاس لطريقة كلامنا؟»، ربما تجدون في هذا الكتاب بعض الإجابة.