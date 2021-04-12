وزارة الثقافة تدشن مجلة «تأنيث»

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان (فيسبوك)

أطلقت، السبت، مجلة «تأنيث»، التي تصدر عن مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، بحضور وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان.

وبدأ حفل إشهار المجلة، الذي أُقيم في قاعة بلد الطيوب، في مقر الوزارة، بآيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني، وفق صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وفي كلمتها، شكرت الوزيرة المجهودات التي بذلها العاملون بالمكتب لإظهار هذا العمل، مبدية سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة الاستمرار في دعمها لكي تؤدي رسالتها التي صممت لأجلها. وألقت مديرة مكتب دعم و تمكين المرأة، مها الصقر، كلمة ضمنتها عرضًا تعريفيًّا بالمجلة وتبويبها، مشيدة بمجهودات فريق التحرير لتحقيق الحلم، مبدية ترحيبها بالنقد البناء والهادف لتفادي الأخطاء والعثرات، حسب المنشور.

وقالت إن هذه المجلة تعتبر إضافة جديدة للثقافة، ومساحة لكل امرأة ليبية قيادية ريادية مبدعة ملهمة شاعرة وكاتبة.

وشهد الحفل عرضًا مرئيًّا لنشاطات وبرامج وخطط عمل مكتب تمكين ودعم المرأة.

وفي الختام وُزعت شهادات التكريم على المشاركات في إنجاز العدد «صفر» من مجلة «ثأنيت».

وحضر الحفل كل من عضوة المجلس البلدي طرابلس الكبرى سارة النعمي، وعضوة المجلس البلدي جادو ربيعة المحروق، ولفيف من الأدباء والكتاب وبعض مديراي مكاتب تمكين المرأة بكل من وزارتي العدل والشباب والرياضة، وناشطات من المجتمع المدني، ومديرو إدارات ومكاتب ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

وزارة الثقافة والتنمية تطلق مجلة «تأنيث» (فيسبوك)

وزارة الثقافة والتنمية تطلق مجلة «تأنيث» (فيسبوك)

وزارة الثقافة والتنمية تطلق مجلة «تأنيث» (فيسبوك)

وزارة الثقافة والتنمية تطلق مجلة «تأنيث» (فيسبوك)