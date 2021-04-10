سالم عيسى: اللجنة مهمتها تسيير «النقابة» حتى إجراء انتخابات «الفنانين»

الفنان سالم عيسى (الإنترنت)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، خبر تدشين نقابة للفنانين في ليبيا، برئاسة الفنان سالم عيسى، نقيب الفنانين ببنغازي حتى العام 2011.

وقال عيسى لـ«بوابة الوسط»، السبت: «لم تجرَ انتخابات أو إجراءات تنصيب إنما هي تزكية من ثلة من الفنانين لتشكيل لجنة تسييرية تقوم بعمل النقابة إلى موعد الانتخابات».

وأضاف: «نعاني منذ فترة طويلة في ليبيا تشرذمًا وانقسامات كبيرة وكثيرة، والتي وصلت إلى الاقتتال فصارعلينا، بل لزامًا أن نقوم بواجبنا تجاه بلادنا الغالية من أجلنا وأجل أبنائنا والشعب».

وأشار عيسى إلى أنه «تقدم بعض الفنانين إلينا بدعوة كريمة وتزكية الكثير منهم لنتقدم الصفوف، لجمع شتات الفنانين وتوحيد دورهم والبدء في بناء جسم نقابي يجمع الجميع تحت سقف واحد، وهو بيت لكل الفنانين في كل ليبيا من مختلف المشارب والشرائح الفنية، لبناء نقابة تجمعهم وتقوم بدورها التنظيمي الذي سيسهم في بناء الوطن وإعادة توحيده وتماسكه، فلا يغفل على أحد دور الفنان في الأزمات ومختلف الظروف».

وأوضح أن بهذه البادرة، وبعد تكوين لجنة تسييرية «سنعمل معًا على إعادة تفعيل دور النقابات في البلديات كقاعدة أساسية لكل الفنانين، ونعمل أيضًا على إيجاد تصور للائحة داخلية لتنظيم العمل للنقابة العامة، وستكون هناك خطة مرحلية لتنظيم انتخابات للنقابات في البلديات ثم انتخاب النقابة العامة».

وقال الفنان سالم عيسى إن «كل ذلك لن يكون على أرض الواقع، إلا من خلال تعاون بقية الفنانين ومساهمتهم لدعم للنقابة»، موضحًا: «دعمكم لنا وللمهام سابقة الذكر هي الأهم الآن، ويجب أن نكون صفًّا واحدًا لكي يتم العمل ويتحقق دورنا تجاه الوطن».

واختتم عيسى قائلًا: «على مَن لديه من الزملاء اعتراض على هذه اللجنة، والمكونة من رئيس اللجنة التسييرية سالم عيسى، ونائبه أنور التير، وعضوية كل من عبدالباسط بوقندة وعاشور بوشوق وإسماعيل حوماني وناجي عبداللطيف، فنحن على أتم الاستعداد إلى العودة للخلف خطوة وتقديم مَن يعمل وفق ما تقدمنا به من اقتراحات».