مصطفى قمر يحتفل بإطلاق «قمر أكاديمي»

مصطفى قمر يحتفل بانطلاق قمر أكاديمي وسط صناع الأكاديمية وبحضور أهل الفن والإعلام (خاص لـ بوابة الوسط)

أقيمت احتفالية كبرى، السبت، لمناسبة انطلاق «قمر أكاديمي»، وبحضور الفنان المصري مصطفى قمر، داخل مقر الأكاديمية وبحضور مسؤوليها والعاملين فيها.

و«قمر أكاديمي» هي أكاديمية تضم العديد من الأساتذة، الذين يقدمون خدماتهم من خلال دورات تدريبية لجميع المواهب الشابة في جميع المجالات كالتمثيل والغناء والإذاعة وغيرها.

وحضر الحفل العديد من أهل الفن والإعلام وصناع الأكاديمية، ومنهم الفنان هاني رمزي والمنتج وليد النجار وباسم الباجوري والمذيعان أميرة نور وبدراوي، وغيرهم من مؤسسي الأكاديمية مثل علي رشاد مدير أعمال مصطفى قمر ومروة يحيى وسوزان يوسف وأمجد شمعة.

مصطفى قمر يحتفل بانطلاق قمر أكاديمي وسط صناع الأكاديمية وبحضور أهل الفن والإعلام (خاص لـ بوابة الوسط)

مصطفى قمر يحتفل بانطلاق قمر أكاديمي وسط صناع الأكاديمية وبحضور أهل الفن والإعلام (خاص لـ بوابة الوسط)

مصطفى قمر يحتفل بانطلاق قمر أكاديمي وسط صناع الأكاديمية وبحضور أهل الفن والإعلام (خاص لـ بوابة الوسط)