صدور ألبوم «جديد» للراحل برنس

المغني الراحل برنس (أرشيفية: أ ف ب)

يصدر في 30 يوليو ألبوم غير منشور سابقاً للمغني برنس، بعد خمس سنوات على وفاته.

ويحمل الألبوم عنوان «ولكام تو أميركا»، على ما أعلنت «ليغاسي ريكوردينغز»، التابعة لشركة «سوني».

وبدأ الخميس عبر المنصات التدفقية بث الأغنية التي يحمل الألبوم عنوانها، وفيها يقول برنس بطريقة محكية ومغنّاة إن الولايات المتحدة «أرض الحرية (لكنها أيضاً) أرض للعبيد»، وفق «فرانس برس».

ويعود تاريخ الألبوم إلى العام 2010، وهو مأخوذ من محفوظات استوديو التسجيل الخاص بالمغني الراحل الذي كان يلقّب «كيد أوف مينيابوليس» («فتى مينيابوليس»).

ويحوي الاستوديو مجموعة من الأغنيات التجريبية والألبومات المنجزة وغير المنجزة، والتسجيلات الحية وغير ذلك. وفي تصريحاته للصحافة، أحاط برنس أسطورة كنوزه المخفية بالكتمان خلال حياته، قبل وفاته في 21 أبريل 2016 عن عمر يناهز 57 عاماً.

وقال لمجلة «رولينغ ستون» العام 2014: «لم أدرج دائماً أفضل الأغنية في الألبومات. ثمة أغنيات في الاستوديو لم يسمع بها أحد (...) والكثير من الأشياء المسجلة خلال مراحل مختلفة».

وأوضح رئيس قسم التراث الموسيقي في «سوني» كريستوف لانغري أن «ما من أحد يعرف ما في الاستوديو؛ لأن الجهة المكلفة لم تنهِ الجرد. وما نعرفه هو إنتاجية برنس، إذ عاش في استوديو التسجيل الخاص به، وقضى نصف لياليه في التأليف، ومثل جيمي هندريكس سجل كل ما كان يفعله».

ألبومات

في العامين المنصرمين، أعادت شركة «وورنر» إصدار ألبوميه المهمين «1999» و«ساين أوف ذي تايمز».

وتعرض شبكة «سي بي إس» الأميركية الأحد حصرياً ضمن برنامج «60 مينتس» مضمون الألبوم الجديد «ولكام تو أميركا» الذي يضم 12 أغنية.

وسعياً إلى تشويق الجمهور وإعطاء فكرة عن مضمون الألبوم، نشرت «ليغاسي ريكوردينغز» تصريحات أدلى بها المغني الراحل العام 2010، وقال فيها إن «العالم يتوتر بسبب المعلومات الخاطئة. رؤية جورج أورويل للمستقبل هنا. نحن مدينون لأنفسنا بالبقاء صامدين في إيماننا بالأوقات الصعبة التي تنتظرنا».

وتشمل النسخة الفاخرة، إضافة إلى الألبوم، حفلة موسيقية كاملة لبرنس لم تنشر من قبل، برفقة فرقته الشهيرة «نيو باور جينيريشن»، أحياها في لوس أنجليس في 28 أبريل 2011.

وبعد فترة وجيزة من إنجازه هذا الألبوم غير المعروف، شرع برنس في جولة تحمل اسمه «ولكام تو أميركا».