دار الرواد تكشف عن بعض إصدارات 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أبريل 2021, 11:35 صباحا

كشفت دار الرواد للنشر عن بعض إصداراتها للعام 2021 من الكتب في مختلف الفروع، ومن بينها كتاب «امرأة على حافة العالم» وكتاب «إصلاح الدولة الفاشلة».

«إصلاح الدول الفاشلة»
أما كتاب «إصلاح الدول الفاشلة - إطار عملي لإعادة بناء عالم منقسم» فهو لأشرف غاني وكلير لوكهارت، نقله إلى العربية مالك عبيدة أبوشهيوه ومحمود محمد خلف.

هذا هو الكتاب السابع الذي ينقله كل من الدكتور مالك أبوشهيوة، محمود خلف إلى العربية في نطاق تخصصهما كأستاذين بالجامعات الليبية في مادة والعلوم السياسية، ويتحدث فيه المؤلفان عن توصيف الدول الفاشلة ومحاولات الخروج من حالات الفشل والانهيار، ويقدمان خلاصة تجربتها في هذا المجال، كونهما عملا كمسؤولين في البنك الدولي، وتوليا مهمة المشاركة في مشاريع إصلاح نماذج من هذه الدول
تقول دار الرواد في مقدمة الكتاب، إنها بهذا الإصدار تعلن سلسلة جديدة، هي سلسلة بناء الدولة، وضمن ما تهدف إليه، هو تسليط الضوء على التجارب الناجحة التي استطاعت الخروج من الفشل والانهيار إلى بناء الدولة والاستقرار والتقدم.

«امرأة على حافة العالم»
وكتاب «امرأة على حافة العالم» هو مجموعة قصصية للكاتبة المحامية عزة كامل المقهور، يقع في 160 صفحة، ويحوي 29 قصة قصيرة، كتبتها المؤلفة بين طرابلس مسقط رأسها، وكل من باريس ولندن وكندا أماكن تنقلها، تقول الأديبة اللبنانية إخلاص فرنسيس في إشارة نقدية زينت ظهر الكتاب، إن عزة المقهور لا تطرح في قصصها الموضوع الليبي فقط، فهي متعددة الثقافات، تعالج قضية اجتماعية وإنسانية تحت ظروف الشرق الذي يجمعنا؛ حيث اختلط الحابل بالنابل وشتت أقلام المبدعين، لتعالج موضوع الرجل والمرأة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية (1 أبريل – 8 أبريل)
ليبيا
أول رد فعل تركي على وصف دراغي لإردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
كلوب يتلقى هدية مدريدية مفاجئة
رياضة عالمية
رئيس الوزراء الإيطالي يصف إردوغان بـ«الديكتاتور»
دولى
مينيتي يحذر من فشل محتمل لحكومة الدبيبة ويدعو إيطاليا للعب «دور الريادة» في ...
ليبيا
«فيسبوك» تحمّل «جهات تسعى إلى الأذية» مسؤولية نشر بيانات المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
السفارة الليبية بالقاهرة تكرم منتجي التمور وتعد بحل مشاكل دخول المنتجات الليبية ...
ليبيا
9 أندية ترفض اللعب في شهر رمضان
رياضة محلية
فينيسيوس.. جوهرة في «ريال مدريد» صقلها زيدان
رياضة عالمية
«الصحة العالمية»: الصلة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية «ممكنة ولكنها غير ...
دولى
العاهل الأردني عبدالله الثاني: «الفتنة وئدت» والأردن بات آمن ومستقر
دولى
وفاة 19 من أصل 79 شخصا أبلغ عن إصابتهم بجلطات بعد تلقيهم لقاح «أسترازينيكا» في ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارات بيك آب صينية بقدرات جبارة