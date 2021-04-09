دار الرواد تكشف عن بعض إصدارات 2021

كشفت دار الرواد للنشر عن بعض إصداراتها للعام 2021 من الكتب في مختلف الفروع، ومن بينها كتاب «امرأة على حافة العالم» وكتاب «إصلاح الدولة الفاشلة».

«إصلاح الدول الفاشلة»

أما كتاب «إصلاح الدول الفاشلة - إطار عملي لإعادة بناء عالم منقسم» فهو لأشرف غاني وكلير لوكهارت، نقله إلى العربية مالك عبيدة أبوشهيوه ومحمود محمد خلف.

هذا هو الكتاب السابع الذي ينقله كل من الدكتور مالك أبوشهيوة، محمود خلف إلى العربية في نطاق تخصصهما كأستاذين بالجامعات الليبية في مادة والعلوم السياسية، ويتحدث فيه المؤلفان عن توصيف الدول الفاشلة ومحاولات الخروج من حالات الفشل والانهيار، ويقدمان خلاصة تجربتها في هذا المجال، كونهما عملا كمسؤولين في البنك الدولي، وتوليا مهمة المشاركة في مشاريع إصلاح نماذج من هذه الدول

تقول دار الرواد في مقدمة الكتاب، إنها بهذا الإصدار تعلن سلسلة جديدة، هي سلسلة بناء الدولة، وضمن ما تهدف إليه، هو تسليط الضوء على التجارب الناجحة التي استطاعت الخروج من الفشل والانهيار إلى بناء الدولة والاستقرار والتقدم.