محمد العدل: السبكي أنقذ السينما.. و«كورونا» أنعش المنصات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 02:02 مساء
موني محمود، المدير الفني للمهرجان مع المنتج محمد العدل (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف الدكتور محمد العدل أنه لم يفرض يوما ممثلا على أي مخرج عمل معه طوال مشواره الفني، ولكن ما يخص أشكال الدعاية للفيلم، وأنه دخل مجال الإنتاج بالصدفة وتعلم سريعا كل ما يخص هذا المجال.

وأضاف العدل خلال جلسته الحوارية التي أقيمت على هامش فعاليات الدورة السابعة لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» أن المنصات أفادت الأفلام القصيرة والمستقلة، وأسهمت جائحة «كورونا» في ازدهارها بعد إغلاق دور العرض وما تلاها من خسائر هائلة لصناعة السينما حول العالم.

ورفض المنتج المصري الهجوم المستمر من وقت لآخر على عائلة السبكي، مؤكدا أنها أنقذت السينما في فترة زمنية حرجة، ولولاها لانهارت دور العرض وأغلق بعضها وتم تسريح موظفيها.

الندوة أدارها المخرج موني محمود، المدير الفني للمهرجان، الذي حرص على الحديث عن محطات في مشوار محمد العدل الغني، وتطرق إلى كواليس أفلام «أمريكا شيكا بيكا»، و«مافيا»، و«مولانا».

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