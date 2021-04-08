«سينما الأطفال» أحدث فعاليات «الإسكندرية للفيلم القصير» الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أبريل 2021, 05:00 مساء
العرض يقام في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمركز الحرية للإبداع (خاص لـ بوابة الوسط)

بالتعاون مع المركز القومي للسينما المصرية يقدم مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» عرض سينما للأطفال، الجمعة، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمركز الحرية للإبداع.

ويعرض البرنامج الذي من المنتظر أن يشهد حضور طلبة المدارس خمسة أفلام، وهي «التلاجة» للمخرجة هدى فرح، و«هاجس» للمخرج عاطف شكري، و«مشبك شعر» لعطية خيري، و«فرفور» لرشا مجدي، و«صندوق دنيا».

ويشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر، وفلسطين، وسورية، والمغرب، والعراق، وبلجيكا، والجزائر، والأردن، وتونس، والإمارات، ولبنان، والسعودية، وألمانيا، وفرنسا، وليبيا، واليمن، وإيطاليا، وماليزيا .

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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