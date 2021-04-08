الفنانة سلوى المقصبي والفنان خليفة الحوات يلتقيان في «العشم»

الفنانة سلوى المقصبي والفنان خليفة الحوات.(الوسط)

انتهت الفنانة، سلوى المقصبي، من تصوير مسلسل «العشم» تأليف، توفيق قادربوه، وإخراج محمد الصفوة، بمشاركة الفنان القدير،خليفة الحوات.

وقالت الفنانة، سلوى المقصبي لـ«بوابة الوسط» الجمعة«اجسد شخصية شخصية شريفة في مسلسل العشم الذي يحكي على بعض الظروف الاجتماعية ونتائجها على البشر».

وأضافت: «شريفة هي محامية لا تحمل بداخلها أي قانون انساني بل تنتهج منهج الانتهازية والرشوة وتهريب الاثار ، ولكن نرى ما سيحدث لها من هذه الاعمال اللانسانية التي تقوم بها».

وعبرت الفنانة، سلوى المقصبي، عن سعادتها بمشاركة الفنان خليفة الحوات بطولة المسلسل قائلة: «منذ عام 2001 قدمني الفنان خليفة الحوات إلى الفن وبعد 20 عام ولأول مرة اشترك مع هذه القامة الفنية الكبيرة».

وأشارت المقصبي إلى أن المسلسل يشارك في نخبة من الفنانين منهم :« القديرة كريمان جبر، وإبريك درباش، وياسمين الورفلي، وعلاء الاوجلي».

ولفتت الفنانة، سلوى المقصبي، إلى أنها تستعد كممثلة ومنتج منفذ لعمل أخر بعنوان «بنت العز» من تأليف، فرج الذيب، وإخراج، رواد الأحمر، وهو من بطولة، «الفنانة، عائشة العبيدي، وثلة من الممثلين وهو اجتماعي ويحكي عن بر الوالدين وايفاء حقوق الميراث وغيره من القضايا الاجتماعية».