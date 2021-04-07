كيم كارداشيان تدخل نادي أصحاب المليارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أبريل 2021, 01:00 مساء
كيم كارداشيان في نيويورك الأميركية، 24 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

ارتفعت ثروة رائدة الأعمال ونجمة تليفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان إلى أكثر من مليار دولار، حسب ما أعلنت، الثلاثاء، مجلة «فوربس» الأميركية المتخصصة.

وأفادت المجلة بأن اكتساب النجمة البالغة 40 عامًا صفة المليارديرة يعود جزئيًّا إلى شركتيها «كاي كاي دبليو بيوتي» لمستحضرات التجميل و«سكيمز» للملابس الداخلية النسائية، إضافة إلى عقودها في مجال تليفزيون الواقع ومع علامات تجارية تكرّس صورتها لتسويقها، وفق «فرانس برس».

وقدرت ثروة كارداشيان في أكتوبر 2020 بنحو 780 مليون دولار.

وكانت شهرة كيم كارداشيان محدودة لدى انطلاق برنامج «كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيانز» في أكتوبر 2007، لكنها أصبحت نجمة عالمية بفضل برنامج تليفزيون الواقع هذا الذي بنت عليه إمبراطورية بمساعدة والدتها. وبلغ عدد متابعيها عبر شبكة «إنستغرام» الاجتماعية أكثر من 200 مليون.

وتقدمت النجمة رسميًّا في فبراير الماضي، بطلب للطلاق من زوجها مغني الراب ورائد الأعمال كانييه ويست، بعد أسابيع من التكهنات حول احتمال انفصالهما.

وأقام كانييه ويست في العام 2014، شراكة مع «أديداس» المتخصصة في تصنيع المعدات الرياضية لتطوير علامته التجارية «ييزي» التي حققت نجاحًا واسعًا في كل أنحاء العالم إذ تجاوزت مبيعاتها السنوية مليار دولار. وهو كان سبق كارداشيان إلى نادي أصحاب المليارات إذ قدّرت «فوربس» في أبريل 2020 ثروته بنحو 1,3 مليار دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يضع قدمًا في نصف نهائي أبطال أوروبا على حساب ليفربول
رياضة عالمية
واشنطن: منتدي الحوار السياسي عليه التدخل حال فشل مجلس النواب في التوصل لقاعدة ...
ليبيا
محمد المنير ينضم رسميًّا إلى نادي الاتحاد
رياضة محلية
الخارجية المصرية تعلن فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا
دولى
مؤشر «درابر» للابتكار: البيئة التنظيمية الليبية طاردة للاستثمار
ليبيا
مفاجأة: اتحاد الكرة الليبي يدرس قرارا جديدا مهما في شهر رمضان
رياضة محلية
الجمارك البلجيكية تضبط 27 طنا من الكوكايين
منوعات
مروحية «إنجينيويتي» تصمد بإمكاناتها الذاتية في صقيع المريخ
علوم وتكنولوجيا
مسؤول في وكالة «EMA» يؤكد وجود صلة بين لقاح «أسترازينيكا» وجلطات الدم
دولى
سلامة لـ«الأهرام»: ليبيا اليوم في وضع أفضل بكثير مما كان قبل سنة أو سنتين
ليبيا
الأردن يحظر النشر بالقضية المرتبطة بالأمير حمزة
عربى
كلوب يتحدث عن إمكانية تدريب «ريال مدريد»
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لفيراري بوروسانجوي