مدون في سنغافورة يجمع 100 ألف دولار لدفع تعويض عن ذم رئيس الوزراء

أعلن مدوّن في سنغافورة أنه تمكن من جمع مبلغ 100 ألف دولار أميركي من خلال تبرعات عبر الإنترنت (أ ف ب)

أعلن مدون في سنغافورة أنه تمكن من جمع مبلغ 100 ألف دولار أميركي أُمر بدفعها كتعويض عن قدح وذم رئيس الوزراء من خلال مشاركته مقالًا على «فيسبوك».

ورفع رئيس وزراء سنغافورة، لي سيين لونغ، دعوى قضائية ضد ليونغ سجي هيان بعد نشره المقال الذي ربط لي بفضيحة تبييض الأموال في صندوق «إم دي بي 1» الحكومي في ماليزيا، وفق «فرانس برس».

واعتبر منتقدون أن هذه القضية هي أحدث مثال على سعي الحكومة إلى إسكات المعارضة عبر الإنترنت في سنغافورة.

وحكمت محكمة الشهر الفائت لصالح لي وأمرت المدون بدفع 133 ألف دولار سنغافوري (99 ألف دولار أميركي) لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى تحميله نفقات المحاكمة ورسومها التي لم تحدد بعد.

وأطلق ليونغ حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت وقال مساء الأحد، إن أكثر من ألفي شخص ساهموا بالمبلغ بالكامل بعد 11 يومًا.

وكتب على «فيسبوك» أن المبلغ وصل «إلى 133 ألفًا بفضل كل سنغافورة». وأضاف: «بفضل مساعدتكم، كانت لدينا الشجاعة لمواجهتهم».