الفنان التشكيلي عبد الرحمن محمد سعد بركة الزوي

الفنان عبدالرحمن بركة مع اللوحة التي فازت بالجائزة الاولى

لقد تواصلت، بلندن، خلال شهر ديسمبر 2019، مسابقة عالمية للمبدعين العرب، وفي أواخر شهر ديسمبر، أُعلنت جائزة المسابقة بفوز الفنان التشكيلي الليبي عبد الرحمن محمد سعد بركة الزوي بالجائزة الأولى عن لوحته «الوضوء». كان حينها يبلغ من العمر، 34 عامًا، فهو من مواليد سنة 1986 ببراك الشاطئ، طور موهبته في الرسم والتشكيل بالممارسة منذ الصغر.

عشقه للألوان والرسم، وتشجيع أسرته ومدرسيه ورفاقه قاده إلى منتدى «الأنامل الذهبية للفنون التشكيلية» بوادي الشاطئ، ومنها شارك في عدد من المعارض الفنية المحلية والدولية منذ العام 2007، ونال عددًا من الجوائز، منها الترتيب الأول سنة 2010 في مسابقة المجلس الرياضي بوادي الشاطئ، ثم في السنة نفسها نال الترتيب الثاني في المسابقة الثقافية للأندية الرياضية على مستوى ليبيا التي أُقيمت بمدينة الزاوية. وشارك في معارض كلية الهندسة والتقنية ببراك الشاطئ العامين 2008 و2010.

الذين يعرفونه يثنون على رغبته الصادقة في تطوير أدواته

وبتواصل رحلته الفنية، شارك التظاهرات الثقافية الختامية للنشاط المدرس في طرابلس العامين 2007 و2009 وفي بنغازي 2008، وفي سرت 2010، وفي سبها 2014 وبالمؤتمر الليبي الخامس لطب الأسنان في سبها سنة 2009، والمعرض الأول للفنون التشكيلية في دورته الأولى سنة 2009 بطرابلس. وكذلك في مهرجان الشباب الليبي الأول للفنون والثقافة والآداب بمصراتة. ومهرجان براك الشاطئ التراثي الفني العامين 2019 و2020.

يعتبر النقاد المتخصصون في الفن التشكيلي أعماله واقعية، جلية الوضوح، ويتوقعون له مستقبلًا زاهرًا في هذا المجال، فالذين يعرفونه، يثنون على مثابرته المدعومة برغبته الصادقة في تطوير أدواته، ويرون مثلما نرى أنه سوف يشار إلى أعماله بإعجاب وإبهار. وهذا ما نتمناه له.

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