«توك توك» يفتتح مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» الإثنين

مشهد من فيلم «توك توك» خاص لـ(بوابة الوسط)

يفتتح فيلم «توك توك» للمخرج محمد خضر، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعاليات الدورة السابعة لمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» مساء الإثنين، حيث يعرض عقب حفل الافتتاح المقام بمسرح محمد عبدالوهاب بكورنيش الإسكندرية، وتفتح بوابة المسرح أمام الجماهير من الساعة السابعة والنصف، والدخول مجانًا بأسبقية الحضور مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

ويعاد عرض الفيلم، الخميس، الموافق ٨ أبريل، وتعقبه ندوة بحضور أبطال العمل وهم إلهام وجدي، أشرف مهدي، والمنتجة شيرين علاء والمخرج محمد خضر.

فيلم «توك توك» تم عرضه في كثير من المهرجانات العالمية، وهو من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر، وشاركه في التأليف شريف عبد الهادي، ومن بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى أكرم، عمر راشد، ماري جرجس، منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول «ولاء» التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية، فتجبرها الظروف على العمل كسائقة توك توك لتقع في عديد المشاكل، وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.