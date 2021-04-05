خالد بيومي ينتهي من تصوير «بالخير هليت»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 02:59 مساء
خالد بيومي ينتهي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «بالخير هليت» المعدة لشهر رمضان (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بمحافظة الشرقية في مصر، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «بالخير هليت»؛ بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.

ومن المنتظر عرض الأغنية علي القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات وألحان الدكتور نشأت سامي وتوزيع الفنان أحمد إبراهيم، وإنتاج شركه Location Media مهندس عمرو الجوهري، مونتاج محمود فتحي، إخراج محمد يوسف، والإشراف العام أحمد الجوهري.

واعتمدت فكره تصوير الكليب علي البساطة في أجواء روحانية ريفية وصور في إحدى قرى محافظة الشرقية، واستعان المخرج بأطفال القرية وكبرى العائلات في التصوير؛ ما أضفى على الكليب جوًا من البهجة، إذ تفاعل الأهالي والأطفال مع الأغنية دون تكلف، وهو ما انعكس على صورة الكليب.

وتقول كلمات الأغنية:
بالخير هليت ولحدنا جيت

يا هلال بيزوق أجمل بيت

يا شموع بتقيد وصيامك عيد

يا شهر كريم صومته وصليت

هليت بالفرحة على ولادنا

والكل اتهنا بأيامك

وصلاة المغرب والمدنه

وجمال الفجر مع صيامك

وهلالك جمع حبيبنا

ويا فرحة أهله وأولاده

وفي آخر أيامك عيدنا

ويا رب نكون من عواده

خالد بيومي ينتهي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «بالخير هليت» المعدة لشهر رمضان (خاص لـ بوابة الوسط)
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