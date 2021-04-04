يشهد تكريم باسم سمرة.. «الإسكندرية للفيلم القصير» يكشف تفاصيل حفل الافتتاح

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الأحد 04 أبريل 2021, 04:20 مساء
الممثل المصري باسم سمرة (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق في عروس البحر المتوسط، مساء الإثنين، فعاليات الدورة السابعة من «مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير» بمسرح محمد عبدالوهاب مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس «كورونا».

ويشهد حفل الافتتاح الذي تقدمه الإعلامية جيرمين المناديلي، حضور الدكتور محمد العدل رئيس شرف المهرجان، وعدد من القيادات الرسمية والشعبية بمحافظة الإسكندرية.

ومن المنتظر أن يتم تكريم الفنان المصري باسم سمرة الذي قدم مسيرة فنية حافلة، كما يتم استعراض لجان تحكيم المهرجان المكونة من المخرج عمر عبدالعزيز، الممثلة رشا مهدي، ومصممة الأزياء ريم العدل لمسابقتي الأفلام الروائية والتسجيلية، وكل من المخرج أشرف مهدي، الناقدة أروى تاج الدين والكاتب لاري نبيل لتحكيم مسابقتي الطلبة والتحريك.

ومن المقرر عرض الفيلم المصري «توك توك» عقب حفل الافتتاح مباشرة بعد انطلاقه في مهرجان «كليرمون فيران» بفرنسا مطلع العام الحالي، وهو من تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي، وبطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

تدور أحداث الفيلم عن ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية، فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في عديد الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.

ويشارك في المهرجان 41 فيلمًا من 18 دولة هي، مصر، ليبيا، فلسطين، سورية، المغرب، العراق، بلجيكا، الجزائر، الأردن، تونس، الإمارات، لبنان، السعودية، ألمانيا، فرنسا، اليمن، إيطاليا، وماليزيا.

تتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف المهرجان لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

المخرج عمر عبدالعزيز يتوسط، ريم العدل، يمين، ورشا مهدي (خاص لـ بوابة الوسط)
الناقدة أروى تاج الدين تتوسط، المخرج أشرف مهدي، يمين، والكاتب لاري نبيل (خاص لـ بوابة الوسط)
مقدمة حفل الافتتاح الإعلامية جيرمين المناديلي (خاص لـ بوابة الوسط)
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