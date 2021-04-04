صناع «آل هارون» يسابقون الزمن للانتهاء من التصوير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 03:10 مساء
من كواليس تصوير فيلم «آل هارون» (خاص لـ بوابة الوسط)

واصل صناع فيلم «آل هارون» تصوير المشاهد المتبقية، حسبما أكد محمد كمال، المشرف العام على الإنتاج لشركة «مومنت برودكشن» للإنتاج الفني، مضيفًا أن أسرة الفيلم استكملت التصوير بإحدى المناطق في مدينة 6 أكتوبر، بمشاهد أكشن ومطاردات مع منذر رياحنة وعبير صبري وأحمد وفيق ومحمد عز وإسلام حافظ وهاجر الشرنوبي.

وكشف حسني محمود، منتج الفيلم، عن أن جائحة «كورونا» كان لها تأثير سلبي على سير أعمال التصوير نظرًا للإجراءات الاحترازية المشددة التي أصرت الشركة على اتخاذها للحفاظ على سلامة الجميع داخل أماكن التصوير، مشيرًا إلى أن الفيلم يضم ألوانًا من الدراما المختلفة سواء الأكشن أو التراجيديا.

«آل هارون» من بطولة منذر رياحنة، إيهاب فهمي، أحمد وفيق، عبير صبري، أحمد عبدالله محمود، محمد عز، إسلام حافظ، هاجر الشرنوبى، مريم البحراوي، يارا نور الدين والفنان حمدى هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إنتاج شركة «مومنت برودكشن»، ويدير الإنتاج كل من محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج محمد كمال.

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