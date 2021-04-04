«الثقافة» تشارك في حفل توقيع كتاب «ازداي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 01:40 مساء
حفل توقيع كتاب «ازداي» (فيسبوك)

شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة، السبت، في حفل توقيع كتاب «ازداي»، بمدينة زوارة، والذي يعتبر الأول من نوعه في ليبيا والمدون باللغة الأمازيغية (التيفيناغ) والمترجم للعربية والإنجليزية، للكتاب: إسماعيل شكري أبوديب وأمواج عيسى نانيس ورويدة أحمد المالطي، وترجمه للعربية شعبان يونس التايب.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها في «فيسبوك»: «في إطار اهتمام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية بالموروث الثقافي الليبي ودعم نشر الهوية الوطنية، شاركت الوزارة بوفد رفيع المستوى، السبت، متمثلًا في السيد محمد عبداللطيف المدولي، رئيس الوفد مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية، والسيد محمود اللبلاب مدير إدارة النشر والكتاب، والسيد المبروك الغالي مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية، ومديري مكاتب الثقافة بالمنطقة الغربية لحضور حفل توقيع الكتاب».

ويسجل الكتاب تراث الطهي والأكل لدى الأمازيغ، وآت ويلول خصوصًا، وهو تحت إشراف حراك آت ويلول، ومعهد خليفة أهلر، وبدعم من المركز الثقافي البريطاني.

ونقل الوفد المشارك تحيات وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان، ودعمها لهذا الحدث المميز، وسعي وزارة الثقافة إلى دعم الإنتاج الأدبي للغة الأمازيغية وكل لغات وثقافات المجتمع الليبي، حسب المنشور.

وألقى محمود اللبلاب، مدير إدارة الكتاب والنشر كلمة باسم الوزارة، أكد فيها دعم الوزارة لكل المناشط الثقافية واهتمامها بالكتاب ضمن خطتها لهذا العام.

حفل توقيع كتاب «ازداي» (فيسبوك)
حفل توقيع كتاب «ازداي» (فيسبوك)
حفل توقيع كتاب «ازداي» (فيسبوك)
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