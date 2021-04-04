ريجيه-جان بايغ يغيب عن ثاني موسم لـ«بريدجرتون»

شعار نتفليكس (أ ف ب)

لن يشارك الممثل ريجيه-جان بايغ في الموسم الثاني من مسلسل «بريدجرتون» الشهير، حسب ما أعلنت شبكة «نتفليكس».

وتدور أحداث المسلسل، المقتبس من قصص تاريخية للأميركية جوليا كوين، في العام 1813، في إنجلترا ويصوِّر إشكاليات المجتمع المخملي البريطاني بلمسة عصرية، وفق «فرانس برس».

وتتباين اللغة المستخدمة في العمل والموسيقى والنبرة النسوية والطاقم التمثيلي الغني بفنانين من مشارب متنوعة، مع ما هو سائد في المسلسلات التاريخية، ما استقطب اهتمام عدد كبير من المتفرجين.

وتركز الموسم الأول على شخصية دافني بريدجرتون (تؤدي دورها فيبي دينيفور)، وهي شابة تبحث عن زوج كأكثرية نظيراتها في الطبقات الراقية، وترتبط مع دوق يؤدي دوره ريجيه-جان بايغ بعلاقة متقلبة مليئة بالالتباسات.

ويستأنف إنتاج الموسم الثاني من المسلسل في الربيع، وهو سيركز على «الأنشطة الرومانسية» لشقيق دافني، اللورد أنتوني بريدجرتون (جوناثان بايلي).

غير أن مغامرات دوق هاستينغز انتهت مع الجزء الأول، وفق ما أعلنت «نتفليكس»، الجمعة.

ونشرت المنصة العملاقة، عبر صفحاتها على الشبكات الاجتماعية، رسالة موقعة باسم الراوية المتخيلة للمسلسل، ليدي ويسلتون، جاء فيها: «قرائي الأعزاء، فيما تشخص الأنظار كلها إلى بحث اللورد أنتوني بريدجرتون لإيجاد فيكونتيسة، نقول وداعًا لريجيه-جان بايغ الذي أدى دور دوق هاستينغز ببراعة».

وأثار النبأ الحزن لدى محبي الممثل، إذ كتب أحد المتابعين عبر إنستغرام: «هذه مزحة أليس كذلك؟ يستحسن أن تكون هكذا، وألا تكونوا قد قضيتم على المسلسل». وعلق آخر: «آمل حقًّا أن يكون ذلك كذبة متأخرة لمناسبة الأول من أبريل».

ودافعت منتجة المسلسل شوندا رايمز القائمة أيضًا على مسلسلي «غريز أناتومي» و«سكاندال»، عن هذا الخيار عبر إنستغرام، قائلة: «تذكروا أن الدوق لن يرحل إلى الأبد في الحقيقة. هو ينتظر أن نعيد مشاهدته بلا انقطاع».

وفي يناير، أعلنت «نتفليكس» أن المسلسل حقق نسبة مشاهدة قياسية، إذ تابعته 82 مليون أسرة في أربعة أسابيع.