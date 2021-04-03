سينما «خودوجيستفينيي» بموسكو تعاود عروضها بعد ترميمها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أبريل 2021, 04:50 مساء
سينما "خودوجيستفينيي"، أول دار سينمائية في موسكو وإحدى أقدمها في العالم، بعد تجديدها، 2 أبريل 2021 (أ ف ب)

ستعيد سينما «خودوجيستفينيي»، أول دار سينمائية في موسكو وإحدى أقدمها في العالم، فتح أبوابها أمام الجمهور في التاسع من أبريل بعد انتهاء أعمال الترميم.

وبيّنت صور التُقطت خلال جولة للصحفيين، الجمعة، هذه القاعة المعروفة لدى سكان موسكو والواقعة في مبنى شهير في حي أربات التاريخي، بحلة جديدة بالكامل، حسب «فرانس برس».

وجُددت بعض العناصر التاريخية بينها النقوش الأساسية في الواجهة، فيما أضيفت زخارف جديدة من الفن المعاصر أو نمط آرت ديكو بإشراف من هيئة «ستريلكا» للهندسة في موسكو.

هذه القاعة السينمائية التي فتحت أبوابها سنة 1909 كانت الأولى في موسكو ومن بين الأوائل في العالم. وهي استقبلت شخصيات بارزة بينها ليف تولستوي، وفق تأكيد القائمين عليها.

وخلال الحكم السوفياتي، كانت سينما «خودوجيستفينيي» تتسع لنحو ألف متفرج (في مقابل 500 حاليا). وفي 1926، شهدت القاعة خصوصا العرض العالمي الأول لفيلم «باتلشيب بوتكمين» الشهير لسيرغي ايزنشتاين.

وأغلقت هذه السينما أبوابها أمام الجمهور منذ 2014 إثر أعمال التجديد التي كانت مقررة منذ 2010. ولم يُكشف عن قيمة أعمال التجديد.

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