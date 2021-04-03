سقنن رع يتقدم موكب ملوك الفراعنة إلى متحف الحضارة

صورة ملتقطة في 27 يونيو 2007 لمومياء الملكة حتشبسوت التي حكم مصر بين عامي 1479 و1458 قبل الميلاد (أ ف ب)

يتابع العالم، السبت، مراسم نقل مومياوات 22 ملكا وملكة من زمن الفراعنة، بينهم رمسيس الثاني وحتشبسوت، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وستُنقل مومياوات 18 ملكا وأربع ملكات من عصور الأسر الفرعونية السابعة عشرة إلى العشرين، على متن عربات مزينة على الطراز الفرعوني تحمل أسماءهم، تباعا بحسب الترتيب الزمني لحكمهم، اعتباراً من الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة (16.00 ت غ)، وفق «فرانس برس».

وسيسير الموكب قرابة سبعة كيلومترات من المتحف المصري في ميدان التحرير، حيث مقر المومياوات منذ أكثر من قرن، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، في رحلة تستغرق 40 دقيقة ستقام وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأعلنت السلطات رسميا إغلاق محطة المترو في ميدان التحرير، السبت، اعتبارا من الثانية عشرة ظهرا حتى التاسعة مساء.

كما نشرت وزارة الداخلية قائمة بطرق وشوارع ستُغلق أيضا للمناسبة، في محيط مسار الموكب.

وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس، الذي سيعلق على الموكب أثناء البث المباشر على قنوات التلفزيون: «العالم كله سيشاهد هذا الموكب الملكي.. ستكون أربعين دقيقة هامة في عمر مدينة القاهرة».

ويفتح المتحف القومي للحضارة المصرية، وهو مبنى حديث في مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة في جنوب القاهرة، أبوابه الأحد بعدما فُتح جزء منه في العام 2017.

لكن الجمهور لن يتمكن من رؤية المومياوات الملكية، إلا اعتبارا من الثامن عشر من الشهر الجاري.

ويتقدم الموكب، الملك سقنن رع من الأسرة الفرعونية السابعة عشرة (القرن السادس عشر قبل الميلاد) وسيختتمه الملك رمسيس التاسع من الأسرة الفرعونية العشرين (القرن الثاني عشر قبل الميلاد).

ويضم الموكب «الذهبي للفراعنة» الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت المعروفين على نطاق أوسع بين الجمهور، وستصاحبه موسيقى يعزفها فنانون مصريون.

عمل طويل

قالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي التي ستحضر الاحتفالية، إن نقل المومياوات الى المتحف القومي للحضارة المصرية هو «نتاج عمل طويل للحفاظ عليها وعرضها بشكل أفضل».

وأضافت أزولاي في بيان مساء الجمعة: «أمام أعيننا يمر تاريخ الحضارة المصرية».

واكتُشفت معظم هذه المومياوات بالقرب من الأقصر اعتبارا من العام 1881، ولم تغادر المتحف المصري في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية منذ بداية القرن العشرين.

ومنذ خمسينات القرن الماضي، كانت المومياوات معروضة واحدة بجانب الأخرى في قاعة صغيرة من دون شرح كاف إلى جوار كل منها.

وستُنقل المومياوات في غلاف يحوي نيتروجين حتى تكون في ظروف مماثلة لتلك التي تُحفظ بها حاليا داخل صناديق العرض في المتحف المصري.

وستُزود العربات التي ستنقل المومياوات تجهيزات خاصة لاستيعاب الصدمات.

وفي المتحف القومي للحضارة المصرية، ستُعرض المومياوات داخل صناديق حديثة مزودة تقنيات «لضبط درجة الحرارة ومستوى الرطوبة أكثر تقدما من تلك الموجودة في المتحف القديم»، بحسب ما قالت سلمى إكرام أستاذة المصريات في الجامعة الأميركية بالقاهرة المتخصصة في التحنيط.

وستُعرض كل منها منفردة الى جانب التابوت الخاص بها بطريقة تشبه المقابر المدفونة تحت الأرض للملوك، مع نبذة تعريفية عن كل ملك وكل القطع الأثرية المرتبطة به.

ويقول حواس: «ستُعرض المومياوات لأول مرة بطريقة جميلة لأغراض ثقافية وليس من أجل الإثارة».

ويضيف: «لن أنسى أبداً عندما اصطحبت (الأميرة) مارغريت، شقيقة الملكة إليزابيث الثانية، إلى المتحف.. أغمضت عينيها وهربت».

وإثر الضربات الموجعة التي تلقتها السياحة المصرية عقب ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس المصري حسني مبارك، تسعى مصر إلى استعادة ملايين الزوار من خلال الترويج لمتاحفها الجديدة بينها متحف الحضارة.

لعنة الفراعنة

كذلك ستفتح مصر خلال شهور متحفا آخر وهو المتحف المصري الكبير قرب أهرامات الجيزة، الذي سيضم كذلك آثارا فرعونية أبرزها مومياء توت عنخ آمون (القرن الرابع عشر قبل الميلاد) ومجموعته كلها التي اكتشفت في العام 1922.

وأثار «الموكب الملكي» تعليقات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يسلم من روح الفكاهة والتندر لدى المصريين الذين اعتبروا أن جنوح السفينة في قناة السويس وحادث قطار الصعيد الذي أودى بحياة 18 شخصا في الأيام الماضية هما نتاج «لعنة الفراعنة» الذين يعبّرون عن استيائهم لنقلهم من مرقدهم الحالي.

واعتاد المصريون على وصف أي حدث حزين أو مأساوي بأنه نتاج «لعنة الفراعنة»، وهي مزحة دارجة منذ عشرات السنين.