نسخة هولندية من «يوروفيجن» بجمهور محدود

صورة مؤرخة في 28 يناير 2020 لشعار مسابقة يوروفيجن بنسختها الخامسة والستين في روتردام (أ ف ب)

خوفًا من عدوى فيروس كورونا، تسعى هولندا إلى تنظيم مسابقة «يوروفيجن» الغنائية، المقررة الشهر المقبل في روتردام، مع جمهور محدود.

ويهدف هذا الاختبار العملي، الذي وُصف بأنه «مختبر ميداني» إلى درس طريقة تنظيم هذا النوع من الأحداث مع جمهور بطريقة آمنة رغم كوفيد-19، وفق «فرانس برس».

وسيُسمح لثلاثة آلاف وخمسمئة متفرج كحد أقصى بحضور كل من الحفلات التسع المقررة، مع اعتماد تدابير مشددة بينها وجوب تقديم فحص كورونا سلبي.

وأشاد وزير الإعلام الهولندي أريه سلوب، بإمكان تنظيم الحدث على نطاق أوسع «بكل أمان وبطريقة مسؤولة» خلال هذه المرحلة «الخاصة».

غير أن الحكومة تحتفظ بحقها في تغيير هذه الخطة في حال ازدياد الإصابات بالفيروس مع اقتراب موعد المسابقة، المقرر إقامتها بين 18 و22 مايو، وستعيد تقويم الوضع نهاية أبريل. وفي حال كانت المخاطر كبيرة، قد يصدر قرار بتنظيم «يوروفيجن» من دون جمهور.

وقال المشرف التنفيذي على المسابقة الغنائية الأوروبية مارتن أوستردال، في بيان: «نشيد بهذا القرار الصادر عن الحكومة الهولندية، وبإمكان أن ندعو محبي (المسابقة) إلى الانضمام إلينا».

وأضاف: «سندرس الاحتمالات المتوافرة حاليًّا، وسنعلن التفاصيل في الأسابيع المقبلة عن الطريقة التي يمكننا من خلالها استقبال الجمهور بصورة آمنة في قاعة آهوي في روتردام إذا ما كانت الأوضاع تسمح بذلك».

وكانت نسخة 2020 من «يوروفيجن» التي يتابعها سنويًّا ملايين المشاهدين في العالم، قد ألغيت للمرة الأولى في تاريخ المسابقة؛ بسبب الجائحة. وكان متوقعًا حضور 65 ألف متفرج في المجموع خلال الحفلات.

ونظمت هولندا في الأشهر الماضية حفلات تجريبية بالتعاون مع مختبرات علمية وبإشراف حكومي، أبرزها حفلة في أمستردام مطلع الشهر الماضي جمعت 1300 شخص.