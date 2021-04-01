مهرجان «مونترو السويسري للجاز» يقام في يوليو رغم الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 05:00 مساء
أشخاص جالسون عند بحيرة جنيف قرب تمثال لمغني فرقة «كوين» الشهير فريدي ميركوري، 4 أبريل 2020 (أ ف ب)

أعلن منظمو مهرجان «مونترو للجاز» في سويسرا، الأربعاء، أن هذا الحدث المرموق سيقام في موعده في يوليو المقبل رغم جائحة «كوفيد-19»، على أن ينظَّم قسم منه في الهواء على بحيرة جنيف.

وقال بيان صادر عن المنظمين إن الدورة الخامسة والخمسين للمهرجان ستقام من 2 إلى 17 يوليو في شكل «يمكن تعديله وتكييفه بناءً على الأوضاع المتعلقة بالجائحة»، وفق «فرانس برس».

ودفعت الجائحة المنظمين إلى صرف النظر عن إقامة دورة 2020، وهي المرة الأولى التي يلغى فيها المهرجان منذ إطلاقه العام 1967.

وتقام منصة رئيسية لحفلات المهرجان على البحيرة، على بعد 25 مترًا من الشاطئ، أمام مدرج يتسع لما يصل إلى 600 متفرج.

وسيعتلي المسرح كل ليلة فنانان، وسيُعلن البرنامج الكامل في مايو المقبل.

وتقام حفلات المهرجان على ثلاثة مسارح أخرى، اثنتان منها ستتاحان للجمهور مجانًا وفيما تنظّم ورش عمل في قاعات فندق «فيرمونت لو مونترو بالاس» وحدائقه.

وأعلن المهرجان في فبراير أن دوراته المقبلة ستُبث أيضًا عبر الإنترنت، مواصلا بذلك انتقاله إلى نموذج هجين يوفّق بين الصيغة الحضورية والحضور الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المهرجان، رغم تسميته، لا يقتصر على الجاز، إذ بادر إلى التنويع على مرّ السنوات ليشمل مجموعة من الأنواع الموسيقية، ومنها الإلكترونية والهيب هوب والبوب والسول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة ثالثة للوباء وتقلبات الأسعار تلقي بظلالها على اجتماع «أوبك بلاس»
اقتصاد
كاركاتير خيري - هدية الحكومة
كاريكاتير
الاتحاد الليبي يحسم مصير مدرب المنتخب الوطني زوران فيليبوفيتش
رياضة محلية
«بايرن ميونيخ» يعلن موقفه من التعاقد مع هالاند
رياضة عالمية
غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
«محاولة انقلاب» في النيجر قبل يومين من تنصيب الرئيس الجديد
دولى
خبراء أمميون قلقون بشأن انتهاكات ترتكبها مجموعات روسية مسلحة في أفريقيا الوسطى
دولى
«بايونتيك» و«فايزر» تؤكدان أن لقاحهما ضد كوفيد فعال بنسبة 100% لدى الشباب الصغار
دولى
جماعة تشادية متمركزة في ليبيا تستجيب لنداء ديبي وتتخلى عن السلاح
ليبيا
بالصور: نجلاء المنقوش تصل بنغازي في أول زيارة بعد توليها حقيبة «الخارجية»
ليبيا
بحضور حفتر.. ملتقى للمكونات الاجتماعية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبية يعتزم تسهيل الانتقال ودعم الانتخابات المقبلة ويفكر في خوضها
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

غموض حول الآلية الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا