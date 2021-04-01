مهرجان «مونترو السويسري للجاز» يقام في يوليو رغم الجائحة

أشخاص جالسون عند بحيرة جنيف قرب تمثال لمغني فرقة «كوين» الشهير فريدي ميركوري، 4 أبريل 2020 (أ ف ب)

أعلن منظمو مهرجان «مونترو للجاز» في سويسرا، الأربعاء، أن هذا الحدث المرموق سيقام في موعده في يوليو المقبل رغم جائحة «كوفيد-19»، على أن ينظَّم قسم منه في الهواء على بحيرة جنيف.

وقال بيان صادر عن المنظمين إن الدورة الخامسة والخمسين للمهرجان ستقام من 2 إلى 17 يوليو في شكل «يمكن تعديله وتكييفه بناءً على الأوضاع المتعلقة بالجائحة»، وفق «فرانس برس».

ودفعت الجائحة المنظمين إلى صرف النظر عن إقامة دورة 2020، وهي المرة الأولى التي يلغى فيها المهرجان منذ إطلاقه العام 1967.

وتقام منصة رئيسية لحفلات المهرجان على البحيرة، على بعد 25 مترًا من الشاطئ، أمام مدرج يتسع لما يصل إلى 600 متفرج.

وسيعتلي المسرح كل ليلة فنانان، وسيُعلن البرنامج الكامل في مايو المقبل.

وتقام حفلات المهرجان على ثلاثة مسارح أخرى، اثنتان منها ستتاحان للجمهور مجانًا وفيما تنظّم ورش عمل في قاعات فندق «فيرمونت لو مونترو بالاس» وحدائقه.

وأعلن المهرجان في فبراير أن دوراته المقبلة ستُبث أيضًا عبر الإنترنت، مواصلا بذلك انتقاله إلى نموذج هجين يوفّق بين الصيغة الحضورية والحضور الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المهرجان، رغم تسميته، لا يقتصر على الجاز، إذ بادر إلى التنويع على مرّ السنوات ليشمل مجموعة من الأنواع الموسيقية، ومنها الإلكترونية والهيب هوب والبوب والسول.