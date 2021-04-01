حفلة افتراضية بدلًا عن مهرجان «غلاستونبري» الملغي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أبريل 2021, 02:01 مساء
حفلة للمغنية الأسترالية كايلي مينوغ في مهرجان «غلاستونبري» البريطاني، 30 يونيو 2019 (أ ف ب)

أعلن منظمو مهرجان «غلاستونبري» البريطاني، الأربعاء، أن حفلة موسيقية كبيرة ستقام في 22 مايو المقبل، من دون جمهور يشارك فيها عدد كبير من الفنانين منهم فرقة «كولدبلاي» وتُنقَل مباشرة، بعدما ألغي المهرجان للعام الثاني على التوالي.

وقالت منظمة المهرجان إميلي إيفيس إن بين المشاركين في الحفلة التي تقام بالصيغة الافتراضية على مدى خمس ساعات كل من دامون ألبارن وجورجا سميث ومايكل كيوانوكا وفرقتي «هايم» و«وولف أليس» وآخرين، وفق «فرانس برس».

وقالت إيفيس لـ«بي بي سي» إن الحفلة «ستكون مثل المهرجان ولكن من دون جمهور»، مضيفة أن الحدث الذي أطلق عليه اسم «لايف آت وورثي فارم» سيصور في الموقع الذي يقام فيه المهرجان عادة وهو مزرعة في منطقة سومرست، في جنوب غرب إنجلترا.

وأوضحت إميلي إيفيس أن النسخة المقبلة من المهرجان ستقام سنة 2022.

ويُقام مهرجان «غلاستونبري» عادةً في نهاية يونيو، ويستقطب أكثر من 200 ألف شخص. وأعلن المنظمون في يناير عن إلغائه للعام الثاني على التوالي بسبب تفشي الوباء.

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