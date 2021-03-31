«قصر النيل» يشهد صراع دينا الشربيني وريهام عبدالغفور في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 11:35 صباحا
بوستر مسلسل «قصر النيل» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق المنتج السوري محمد مشيش من إنتاج «I productions» الإعلان التشويقي لمسلسل «قصر النيل»، والذي تلعب بطولته الممثلة المصرية دينا الشربيني.

وسيتم عرض العمل عبر قنوات «MBC مصر» و«MBC دراما» ومنصة «شاهد».

العمل تعاون جديد بين دينا والمنتج محمد مشيش بعد «غراند أوتيل» و«زي الشمس» و«لعبة النسيان»، وهو البطولة المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبدالغفور وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبدالله وصبري فواز ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى وشريف إدريس، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج خالد مرعي.

تدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة ومراحل حل لغزها. المسلسل تم بناء ديكور خاص له خصوصًا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عامًا.

المنتج محمد مشيش (خاص لـ بوابة الوسط)
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