إطلاق «حارس الذهب» في السعودية الخميس

بوستر فيلم "حارس الذهب" (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد بدايته التجارية الناجحة في الإمارات، تطلق «MAD Solutions» بالتعاون مع شركة «رواد ميديا» الفيلم الأسترالي «حارس الذهب» للممثل المصري أحمد مالك والمخرج رودريك ماكاي في السعودية، ابتداءً من الخميس.

ويقول ممدوح سالم، المدير التنفيذي لشركة «رواد ميديا»: «تشهد صالات السينما في السعودية ازديادا في عدد شاشات السينما نتيجة حجم الطلب الموجود، والمتوقع أن يصل عددها إلى 2500 شاشة وفقا لرؤية المملكة 2030، حيث ستكون السوق الأكبر في المنطقة، ونسعد بالتعاون مع (MAD Solutions) في تقديم أعمال سينمائية عربية وعالمية تحظى بإعجاب النقاد والمهرجانات السينمائية، لنسعى معا لتطوير السينما العربية إلى أكبر حد ممكن، وذلك لتصحيح المفاهيم حولها، وخلق مساحة يمكن من خلالها عرض ومشاهدة الأفلام العربية المتنوعة».

ومن جانبها تقول مشيرة فاروق بحر مدير التوزيع السينمائي بشركة «MAD Solutions»: «سعداء بالتعاون مع (رواد ميديا)، وأن تأتي أولى خطواته بعرض الفيلم العالمي (حارس الذهب)، ونسعى دوما لتقديم أفلام مختلفة للجمهور السعودي، خصوصا في ظل التطور السينمائي الذي تمر به المملكة وفقا لرؤيتها الجديدة، الذي سيؤثر بالتأكيد على تطور الصناعة ككل، وسعداء بكوننا جزءًا من هذا التطور حيث تشرفنا قبل ذلك بتوزيع أفلام سعودية مهمة».

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة. فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاي رايان، وتأليف وإخراج رودريك ماكاي.