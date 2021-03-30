تراجع إنتاج الأفلام في فرنسا بنسبة 20% سنة 2020

صورة لملصق إعلاني في باريس لفيلم «سلالوم» الفرنسي، 14 ديسمبر 2020 (أ ف ب)

تراجع إنتاج الأفلام في فرنسا بنسبة 20% في 2020، فيما سمحت تدابير الدعم الحكومية بالحد من الخسائر المتأتية جراء جائحة «كوفيد-19»، وفق أرقام رسمية نُشرت الثلاثاء.

وفي المحصلة، حصل 239 فيلما سينمائيا طويلا على تصريح من المركز الوطني للسينما والصور المتحركة العام الماضي في فرنسا، بتراجع بنسبة 20% مقارنة مع العام السابق، في مستوى هو الأدنى منذ ما لا يقل عن عقد، وفق «فرانس برس».

وبفعل الأزمة الصحية، تراجعت استثمارات القنوات التلفزيونية في قطاع السينما بصورة كبيرة تقرب من الربع مسجلة 205 ملايين يورو.

ولا تزال أكثرية الأفلام التي انتهى تصويرها تنتظر إعادة فتح صالات السينما لطرحها، فيما قرر منتجون قلائل الاستغناء عن الصالات الكبرى وإطلاق أعمالهم عبر خدمات الفيديو الإلكترونية.

وتراجع عدد أيام التصوير في 2020 بنسبة 30%، لكن الانحسار كان أقل حدة على صعيد الأعمال المحلية المصوّرة على الأراضي الفرنسية، مقارنة مع تلك المصوّرة في الخارج.

وخصصت مساعدات تفوق قيمتها مئة مليون يورو لدعم العاملين في قطاع السينما، في ظل الضغوط التي يتعرض لها بسبب القيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا».