أسامة الرحباني وملحم زين يجتمعان في «350 جرام»

أسامة الرحباني وملحم زين في كواليس تسجيل تتر «350 جرام» (خاص لـ بوابة الوسط)

يضع الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني لمسته الموسيقية في السباق الرمضاني المقبل، عبر الموسيقى التصويرية لمسلسل «350 جرام».

يجمع المسلسل أسامة الرحباني مع المخرج محمد لطفي والمؤلفة ناديا الأحمر بعد عملهما معًا رمضان الماضي في مسلسل «هوس» من بطولة هبة طوجي وعابد الفهد، ويعد ثاني تعاون يجمع الرحباني مع شركتي «غولدن لاين» و«آي سي ميديا سيرفسز».

ويجمع «350 جرام» بين الرحباني في الموسيقى التصويرية مع البصمة الغنائية للفنان اللبناني ملحم زين، الذي يقوم بتأدية أغنية تتر المسلسل، التي تحمل اسم «عايش لوحدي»، وهي من كلمات الشاعر غدي الرحباني.

ومن جانبه أعرب أسامة الرحباني عن حماسه لهذا العمل الدرامي المنتظر، الذي يطل من خلاله على الجمهور العربي في رمضان بعد نجاح «هوس»، كما أوضح سر اختياره ملحم زين لتأدية أغنية الشارة «عايش لوحدي»، قائلا: «أعتبر ملحم زين من أهم الأصوات وأقواها في العالم العربي»، مشيرا لكون قدرات صوته تتلاءم بشكل مثالي مع لون الموسيقى التصويرية التي وضعها للمسلسل والحالة العامة لأغنية التتر، والتي سيتم طرحها خلال أيام على مختلف المنصات الرقمية تمهيدًا لتسويق المسلسل وعرضه في السباق الرمضاني المقبل على عدد من الشاشات العربية من بينها قناة أبوظبي.

مسلسل «350 جرام» من بطولة عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله، وبمشاركة خالد نجم وستيفاني عطالله وغريس قبيلي ومصطفى سعد الدين وقاسم منصور، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر ومن إخراج محمد لطفي.

بوستر مسلسل «350 جرام» (خاص لـ بوابة الوسط)