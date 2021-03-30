جان جاك آنو يبحث عن مقاطع فيديو لحريق كاتدرائية نوتردام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 10:28 صباحا
المخرج جان جاك آنو، 6 فبراير 2019 (أ ف ب)

أطلق المخرج الفرنسي جان جاك آنو المنهمك بتصوير فيلم يتناول حريق كاتدرائية نوتردام نداء، الإثنين، إلى شهود العيان من كل أنحاء العالم لتزويده مقاطع فيديو قد يكونون صورها للحريق.

وطلب آنو من الهواة الذين صوروا مقاطع كهذه إرسالها إلى موقع «نوتردام برول.كوم» المخصص لهذا الغرض، موضحًا أن من المفضل أن تتضمن مشاهد عن «الاختناقات المرورية التي نجمت عن الحريق، والتراتيل التي أُنشدت ليلًا لتشجيع رجال الإطفاء، أو ردود الفعل في الخارج على رؤية نوتردام مشتعلة»، وفق «فرانس برس».

ومن الجائز اختيار عدد من المقاطع مقابل بدل مالي لإدراجها ضمن فيلم «نوتردام تحترق» المقرر عرضه سنة 2022.

وكان مخرج «لورس» (1988) و«لو نون دو لا روز» و«دو فرير» أطلق قبل نحو 20 يومًا في بورج بوسط فرنسا تصوير فيلمه الذي يتناول حريق كاتدرائية نوتردام في باريس في 15 أبريل 2019.

وستشكل «اللقطات الأرشيفية التلفزيونية أو تلك التي التقطت بهواتف محمولة» ما نسبته نحو 5 في المئة من مجمل مشاهد الفيلم المخصص للعرض على الشاشات السينمائية الكبيرة، على ما سبق للمخرج أن قال لوكالة «فرانس برس» في مقابلة.

وأوضح آنو أنه يطمح إلى تحفيز الجمهور على «العودة إلى الصالات الكبيرة» لحضور قصة «مذهلة».

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