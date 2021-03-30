حسين ديهوم وعبقرية الرمز والألوان

حسين ديهوم وعبقرية الرمز والألوان

الفنان حسين ديهوم « 1958-2016 »

الراحل الأديب خليفة الفاخري، هو من عرفني على الفنان حسين ديهوم، الذي كان يجيد الصمت، وإن كان المرء يسمع «صخب صمته » عبر دخان لفائف تبغه. قد يعقب بكلمة، أو بجملة، أو بحركة من يديه أو ميله برأسه، ويحس المتحدث أنه يستوعب ما يقال. أكد الفاخري على توصيفي لصمته بالصخب. لم أكن اعرف أن درس الفلسفة منتسبا لكلية الآداب، وأنه انجر تعلمه لها برغبة وحب لمواضيعها، وكثيرا ما كان يشارك في نقاش مسائل فلسفية، بجمله القصيرة المركزة.

ذات ليلة فسر كيف ينظر الفنان لفن الرسم والتشكيل؟ وكيف ينظر إليها غاوون هذا الفن: رؤية المبدع ورؤية المتلقي، ولم يكن تفسيره ابتعد كثيرا عما كتبه الفاخري في المطوية التي قدم بها الفنانين التشكيليين حسين ديهوم ومحمود الحاسي. المطوية كانت عن معرض أقاماه معًا سنة 1994 تقول:

«الفن التشكيلي مثل الصوفية: غياب في الحضور، وحضور في الغياب! إنه إشراقة برق خاطفة، تختزل الحياة بكل أبعادها، وتعيد تكوينها عبر حلم، عبر رؤية ساهمة ومركزة في آن واحد. ومثل الفرق الذي نجده في اللغة بين كلمتي (رؤية) و(رؤيا)، إذ تعني الأولى النظر بالبصر، والأخرى النظر بالبصيرة، فإن الفن التشكيلي يجمع كليهما دائما في جحيم الألوان! لذا كان يتعين أبدًا على الفنان التشكيلي أن يثري لدينا ملكة البصر (الرؤية) بالتطلع الشره إلى إبداعه العميق الغور الممتلئ بالسحر، مثلما يُغْنى مخزون (الرؤيا) في أعماقنا عبر أحلامنا المجنحة.

الفنانان حسين ديهوم ومحمود الحاسي يملكان تجربة سخية في هذا المجال. وهما استطاعا -خلال سنين عديدة- أن يطوّعا فرشاتهما لكي تحتضن الحياة بأسرها. إن هذا المعرض حصيلة معاناة طويلة، واستشراق لآفاق قصية ملونة، وتسجيل واقعي لحضور غيبي! ».

ولأن هذا التكثيف العميق الذي قدما به الفاخري، هذان الفنانان، يصعب كثيرًا تقسيمه بينهما، وهو في تقديري خير تقديم لهذين الصديقين المبدعين حسين ومحمود، ولذلك يتعين أن يشتركا في هذه المقدمة، لكن سنتناولهما من خلال حلقتين منفصلتين، فالمبدع حسين ديهوم رحل عنا مبكرًا، فيما أمد الله في عمر رفيقه فاتسعت رؤيته، ورؤياه وطور من أدواته عبر تواصل مسيرته. وسوف نفسر ذلك في حينه.

حسين ديهوم فنان شديد الحساسية، مبدع حد الألق، ولولا مشيئة الله لرأينا أعمالًا باهرة متواصلة، مع هو ما بين أيدينا، الآن، وهو الذي لخصه أديبنا الكبير خليفة الفاخري في «الرؤية والرؤيا». كثير ما كان يلمح لنا، في جلسات خاصة، عن رموز وظفها لإيصال، وأستطيع أن أقول إن تشكيله رمزي إلى حد كبير، فهو يلف فكرته ويحوطها بألوان ينتقيها ويمزجها بموهبة فيرى المشاهد «ضوء وعتمة » في آن: العتمة ما يتمنى اختفاءه والضوء لما يتعين أن ننتبه إليه. ومع ذلك إنني ممن يستمتعون بجمال وتناسق ألوان اللوحة، أكثر من الاهتمام برمزيتها، فالرمز غالبًا هو بصيرة المبدع. أما الأمر الآخر هي تلك الرموز التي قد ينتبه إليها المتلقي، ولكن إن توفر ما تأسس عنه الرسم وضحت الفكرة. شارك الفنان حسين ديهوم في كتاب الفاخري « بيع الريح للمراكب » برسومات تزين عددا من رسومات مواضيعه، وما على المرء إلاّ أن يقرأ الموضوع وسيرى كيف الرسم يشئ بما يريد قوله الفاخري، ومن بين أوراق ومستندات الفاخري وجدت اصل بعض هذه الصور، وأيضا الصورة التي رسمها له، وجدت تحديدا لموقعها بالكتاب، ولما تأملت الرسم وقرأت الموضوع كانت الصورة تحكي ما أراد الفاخري قوله. لقد ضمنت هذه الصور للوحات حسين الديهوم.

ولد الفنان التشكيلي حسين ديوم 31/1/1958. انتسب إلى جامعة قاريونس وتحصل على ليسانس آداب قسم الفلسفة، سنة 1958 استهل حياته الفنية بمعرض أقامه بجامعة قاريونس سنة 1982 وتواصلت معارضة حتى رحيلة يوم 1/4/2016.

ولقد لخص الفنان الناقد والتشكيلي عدنان بشير معيتيق، بمهنية وخبرة الفنان، في كتابه «مكامن الضوء»، في فضاءات الفنان حسين ديهوم، ما وددنا إبرازه، فأجاد ولذا، ولتعم الفائدة لا أرى أن التخليص يقدر بالفعل على توصيل هذا التفسير الذي أجاده هذا الناقد الموهوب، وإنما أسلوب « النسخ واللصق » الذي يقول في فضاءاته عن ديهوم:

«ربطًا بين ما أُنتج في الغرب من أساليب حديثة وطرق في التعبير وما يعتمل في ذاكرته التشكيلية من مفردات محلية، أضفت على أعماله ألق اللقاء بين الغرب والشرق القديم والحديث، عدا أنه اختار لنفسه طريقًا وعرة تفضي إلى عالم شديد الخصوصية في التعبير والتلقي «التجريدية الغنائية» واستحضار الباطني العميق بكل خفة.

وأنه اختار لنفسه طريقًا وعرة تفضي إلى عالم شديد الخصوصية في التعبير والتلقي «التجريدية الغنائية» واستحضار الباطني العميق بكل خفة، بفعل تراكم المشاهدات البصرية من حياة الناس العاديين وخبرات أخرى تجمعت بفعل السنين وعمله الدؤوب في هذا المجال، الذي أنتج في أغلب الحالات أعمالًا أنيقة تطفو على السطح بجمال ألوانها المتوهجة وتدرجاتها المفعمة بالحيوية والإتقان وتغوص في العمق الإنساني بطريقة إخراج أشكالها وصياغاتها النهائية، فالفنان كان لا يرضى بالتشابه والتقليد ومحاكاة التجارب الأولى للتشكيل الليبي المتمثلة في التسجيل والرصد التاريخي الواقعي بل كان دائم البحث عن الجديد الخاص به.

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تربطه – يقصد الفنان حسين ديهوم - علاقة وثيقة بالأدباء والشعراء الليبيين وصدرت أغلفة كتب عديدة تتزين بلوحاته الفنية البديعة وتضفي رصانة على الإصدارات وتبعث رسائل لتحسين الذائقة البصرية في أوساط النخب المثقفة والمهتمة بهذا المجال، رحل الفنان وترك أعماله الفنية على جدران من اقتناها وعلى رفوف الكتب التي تزينها هذه الأعمال وفي وجدان أصحاب الذائقة البصرية المدركة لخطابات الحداثة ».

من رسومات كتاب الفاخري بيع الريح للمراكب

لوحة كتاب خليفة الفاخري رسم حسين ديهوم

لوحته اثرت كتابي

الفنان حسين ديهوم

خوذة حديدية استعارها من مقتنيات المرحوم الفنان الوكواك الذي شكل بقايا الحديد

من لوحاته

بهجة لون الحب

بلادي ونخيلها ومدافن اوليائها الصالحين

الفنان قبيل رحيله

تلفزيون نراه وكانه يرانا

تشكيل ورموز

تشكيل ربيعي

امام احدى جدارية

طفولة وعائلة وأمومة

وراء الأبواب

الكأس

أمومه وطفولة

مأذن مستوحاة من الجامع العتيق

الكأس !

سطوة اللون

تشكيل لرؤية المشاهد

لوحة روايتي وشم على جدار العين

الأمومه والطفولة

الاسرة من اهتمامته

الفنان حسين ديهوم

جدارية